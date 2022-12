Fanny Ardant: "Nunca me he drogado. Soy bizarra por mí misma"

¿Quién no ha soñado con un invento como el que propone La belle époque? Una empresa que recrea hasta el último detalle de un momento de tu pasado al que te gustaría volver.

Esa es la premisa de la película de Nicolas Bedos que se estrena hoy en Prime Video y por la que entrevistamos a su protagonista, la incorregible Fanny Ardant, en París.

Si pudieses volver a cualquier momento de tu vida, ¿a cuál volverías?Al momento en el que empezaban las vacaciones escolares. Entonces, todo era posible. Yo odiaba el colegio. Cuando mis hijos empezaron a ir al colegio les dije: “Tened cuidado, es como ir a la cárcel”. Sin embargo, adoraba los veranos, la libertad.

La libertad es algo fundamental para ti.Creo que no hay nada más valioso para el ser humano y que vivimos en una sociedad que, cada vez más, pierde su libertad a cambio de seguridad. Por seguridad, nos impiden decir esto, hacer lo otro, etc. Poco a poco perdemos la libertad; también, la libertad de expresión

¿Cómo eran las fiestas de tu juventud, en los años 70?Estaban llenas de gente estúpida. Las drogas no hacen que la gente sea muy inteligente. Yo nunca me he drogado. Soy bizarra por mí misma, no las necesito.

¿Qué ha mejorado desde entonces?Lo que adoro de este tiempo es que estamos solos pero, al mismo tiempo, somos responsables de nosotros mismos. Y lo que no me gusta nada de nuestro tiempo es el turismo. Destruye los lugares y ha convertido el viajar en una obligación. Todos podemos viajar pero los lugares a los que viajamos son falsos.

¿Sigues preguntándoles a los hombres si son felices con sus esposas?Sí. Los que contestan que sí ofendidos son muy aburridos. Los que explican por qué aman a sus mujeres me resultan interesantes. Pero luego están los que dicen que no, y sus mujeres están sentadas enfrente. ¡Pero ninguno me dice que no es asunto mío! [se ríe] ¡Ninguno se ha atrevido!