Entrenamiento de supervillano: Patrick Wilson levanta peso como una bestia para 'Aquaman 2'

Fueron pocos los héroes titulares de Liga de la Justicia que salieron bien parados tras la mala recepción de la versión finiquitada por Joss Whedon. Además de la Wonder Woman de Gal Gadot, que ya había roto prejuicios con su primera película en solitario, fue el Arthur Curry de Jason Momoa el que reconquistó a los fans deceítas con Aquaman.

La secuela de la película, Aquaman and the Lost Kingdom, acaba de arrancar su rodaje con James Wan una vez más en la silla del director. Junto a Momoa, regresan Amber Heard, que ya está en el set para dar vida a Mera, y Patrick Wilson, quien acaba de compartir su duro entrenamiento para volver a meterse en la piel de Orm, el tiránico medio hermano del protagonista.

En el vídeo que el actor ha subido a Instagram, lo vemos levantar una gran cantidad de peso. "Gracias a Ayo Falae por los últimos más de 3 meses de entrenamiento de Orm, además de toda la preparación para la primera película", ha querido agradecer Wilson a su entrenador: "Mucho sudor. Mucho Yelawolf. Allá vamos".

No es la primera vez que vemos sudar la gota gorda a un superhéroe o supervillano de la gran pantalla. Brie Larson suele mostrar en redes su dura rutina para meterse en la piel de Capitana Marvel, como también hace Evangeline Lilly, la Avispa del MCU. Ayer mismo compartíamos la preparación de Tom Hiddleston para Loki, que consistía en pollo hervido y entrenamiento marine.

De momento, no han trascendido muchos detalles sobre Aquaman and the Lost Kingdom, una de las apuestas más esperadas del calendario de DC en cines, aunque sí sabemos que regresan Momoa, Heard, Wilson y Yahya Abdul-Mateen II. En cuanto a las nuevas incorporaciones, se unirá al elenco Pilou Asbæk (Juego de tronos). La superproducción de DC se estrenará en cines el 16 de diciembre de 2022.