Entre las llamas y prisión: Así podría haber sido el otro final de 'Una joven prometedora'

Esta noticia contiene spoilers de Una joven prometedora

Una joven prometedora podría alzarse hasta con 5 premios Oscar el próximo 25 de abril, incluidos los de mejor película y mejor directora. El título de Emerald Fennell, que recoge el poder destructivo de las violaciones, ha convencido al público con esta incisiva crítica hacia una realidad que continúa presente. Sin embargo, muchos quedaban desesperanzados ante un final cruento, en el que su protagonista no salía bien parada.

Fennell ha sido preguntada en multitud de ocasiones estos meses en el porqué de un final en el que Cassie (Carey Mulligan) muere asfixiada en las manos del violador de su amiga. Una situación que sucede precisamente cuando esta intenta vengarse de él en su despedida de soltero. Finalmente, el asesino y su mejor amigo deciden ocultar el cádaver para que nadie se entere. Durante el convite todos reciben una serie de mensajes de la fallecida, quien había dejado todos los cabos atados por lo que pudiera pasar. Un desenlace de altura que, sin embargo, dejaba con un sabor amargo a mucha gente. Algo que podría haber sido muy distinto, si se hubiera optado por el otro final alternativo que la realizadora del filme llegó a plantearse.

Digital Spy recoge estos días la otra idea que llegó a pasar por la mente de Fennell. "Otra versión del final es que Cassie quema la casa. ¿Pero qué pasa entonces? ¿La policía, la cárcel para siempre? ¿Mereció la pena?", custiona la cineasta. "Incluso si ella hubiera grabado el nombre de Nina en todo el cuerpo de [Al] y lo hubiera mutilado horriblemente, entonces hubiera ido a la cárcel. ¿Cuál es el final feliz para ella? ¿Ir a ese lugar? No hay ningún final feliz".

A pesar de todo, la cineasta tenía muy claro el mensaje que quería lanzar sobre la ineficacia de la venganza satisfactoria, por lo que optaba desde el principio por el final que todos conocemos. "Fue el único final que me pareció real. Creo que para todos los que subiero a bordo de la película, la razón por la que les encantó fue porque les pareció fiel, se sintió terriblemente real. Eso no quiere decir que no sea increíblemente devastador y agotador. Pero no pude verlo de otra manera", destacaba la realizadora para Harpers Bazaar. Una realidad muy complicada de mostrar, pero necesaria, y que ha hecho que el filme haya conseguido llegar tan lejos.