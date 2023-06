El enfrentamiento entre Harrison Ford y Brad Pitt en la única película en la que han participado juntos

En los 50 años de carrera de Harrison Ford, el actor estadounidense ha tenido tiempo para vivir todas las experiencias posibles en la industria hollywoodiense, tanto buenas como malas. Con motivo del estreno de Indiana Jones y el dial del destino, el intérprete ha recordado una de las peores experiencias en un set de rodaje que compartió con Brad Pitt.

Ford y Pitt coincidieron en 1997 en el filme La sombra del diablo, que ambos produjeron y protagonizaron. Un título que abordó la historia de un agente de policía irlandés que acogía por error a un terrorista del IRA, al cual confundía con un refugiado.

Así, las decisiones para la construcción del guion y la elección de un director iniciaron las disputas entre ambos. "No había un guion con el que ambos estuviéramos de acuerdo", confesaba recientemente Harrison Ford a Esquire.

"Admiro a Brad y creo que un actor increíble. Es un tipo realmente decente, pero no pudimos ponernos de acuerdo sobre un director hasta que llegamos a Alan Pakula, con que yo había trabajado antes y él no", confiesa Ford sobre el inicio de su conflicto.

El pique entre Harrison Ford y Brad Pitt

Las desavenencias aumentaron en plenas grabaciones, en relación a una escena en la que el policía interpretado por Ford veía cómo su colega participaba en un tiroteo.

"Brad tenía un personaje muy complejo y yo también quería que mi personaje lo fuera. De esta forma, la película no era solo una batalla del bien contra el mal. Y ahí es cuando se me ocurrió la escena del tiroteo y me puse a trabajar con un guionista", pero Pitt se lo puso bien difícil.

"Cuando llegó el día del rodaje, no teníamos un guion que Brad hubiera aceptado y los dos teníamos ideas diferentes sobre el filme", añade Ford sobre el rodaje tormentoso. "Entiendo que él mantuviera su posición y yo quería mantener la mía, o intenté imponer la mía, que es lo que sintió Brad. Fue complicado".

Pese a todo, ambos actores mantienen una relación formidable y se han dejado ver en varias ocasiones juntos, aunque no han vuelto a coincidir en ningún proyecto más. De hecho, Pitt confesaba que Ford se encuentra en la lista negra de actores con los que no quiere volver a trabajar.

