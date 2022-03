‘Encanto’: Los Oscar tendrán una actuación en vivo de ‘No se habla de Bruno’ (aunque no la hayan nominado)

Esta próxima edición de los Oscar, la 94, viene acompañada de varias controversias de desigual gravedad. Quizá la que más indignación ha despertado sea la decisión de entregar ciertos premios fuera de la gala televisada, siendo por otra parte esta medida una de las muchas que buscan aumentar la audiencia de la emisión en ABC, en caída libre desde hace varios años. De ahí la eliminación de estas categorías, pero también el anuncio de un “Oscar a película popular” susceptible de memes, y la decisión de recurrir a tres presentadoras tras varias galas sin anfitrión: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Por otro lado, está el asunto de No se habla de Bruno y su no-nominación a Mejor canción original.

Tiene guasa porque Encanto, film donde suena, parte como favorito a Mejor película animada y en la categoría de canción compite con otra pieza de su bso: la balada Dos oruguitas que interpreta Sebastián Yatra. Y lo de guasa lo decimos porque No se habla de Bruno es una canción muchísimo más popular: es inseparable de la transformación de Encanto en un fenómeno popular luego de su llegada a Disney+, y ha sido escuchada y parodiada tanto que ha alcanzado el número 1 en la lista Billboard: lo que no solo lo convierte en una canción más exitosa que el Let it go de Frozen sino que para encontrarnos con un triunfo similar hemos de remontarnos a los 90: a Aladdin con Un mundo ideal.

Que Disney haya presentado Dos oruguitas a Mejor canción original y no a No se habla de Bruno es una señal de tantas de que no había previsto en absoluto el éxito de Encanto, pero los Oscar andan tan necesitados de atraer al público que la organización ha tomado medidas. Y es que, según Collider, el que No se habla de Bruno no esté nominada no va a impedir que haya una actuación en directo a lo largo de la gala, la primera vez que esta canción compuesta por Lin-Manuel Miranda es representada sobre las tablas. Algo bastante hilarante teniendo en cuenta que es Dos oruguitas la que está nominada, y que históricamente los Oscar solo presentan interpretaciones de las canciones aspirantes.

Es probable que Dos oruguitas tenga su propia actuación, como también la tendrán las canciones con las que compite: No time to die de Sin tiempo para morir, Somehow you do de 4 días, Be alive de El método Williams y Down to Joy de Belfast. Sigue siendo hilarante, claro, que la organización haya querido recurrir a una canción tan famosa como No se habla de Bruno para fortalecer su atractivo como ocasión especial, y ahora solo podemos imaginar cómo será esta actuación. No se habla de Bruno es un número eminentemente coral y narrativo (algo que explica en parte que Disney se decantara por la íntima Dos oruguitas para endosarle posibilidades oscarizables), que cuesta imaginarse en acción real.

No sabemos si se recurrirá a los actores que le pusieron voz originalmente (empezando por Stephanie Beatriz) o cómo será la puesta en escena, ya que el número implica una ejecución bastante sofisticada. Sea como sea, y al margen de si gana Dos oruguitas el Oscar, podremos disfrutar de nuestra canción favorita en la gala, que se emite este 27 de marzo.

