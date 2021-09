¿En qué línea temporal del UCM tendrá lugar 'Eternals'?

Para que todo encaje como un guante, o un guantelete. Muchos de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel seguramente se preguntarán en qué periodo de la línea temporal se enmarcarán los sucesos que se narren en Eternals que ha dirigido Chloé Zhao.

La respuesta la ha dado Nate Moore, uno de los productores de Marvel Studios, en una entrevista para la edición en papel de la revista Empire. Y según la información recogida a través de ComicBook, transcurrirá "casi al mismo tiempo que Spider-Man: Lejos de casa, con el mundo recuperándose del ataque de Thanos y el regreso de la mitad de la población mundial". De manera que nos iremos hasta verano de 2024, unos ocho meses después del Blip, es decir, desde que Bruce Banner logró revertir los efectos del Chasquido usando el Reino Cuántico para viajar a través del tiempo.

El nuevo avance adelanta la batalla contra los Deviants y explica por qué los Eternos no se enfrentaron a Thanos. El nuevo avance adelanta la batalla contra los Deviants y explica por qué los Eternos no se enfrentaron a Thanos.

De hecho, se espera que todas las películas de la Fase 4 tengan lugar después de la lucha contra el Titán Loco (que encarnó Josh Brolin), como así lo ha constatado la recién estrenada Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. La única excepción ha sido, o al menos de momento, Viuda Negra volviendo atrás, hacia el pasado, para contarnos la historia de Natasha Romanoff.

Eternals está previsto que llegue a nuestros cines el 5 de noviembre, y le seguirán, entre otros, esperados títulos como Spider-Man: No Way Home, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Black Panther: Wakanda Forever o The Marvels.

