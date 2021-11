En marcha una secuela de ‘Huida a medianoche’ protagonizada por Regina Hall

Cuando Charles Grodin falleció en mayo de este año, ya se habían dado varias intentonas en Hollywood para producir una secuela de uno de sus grandes éxitos: Huida a medianoche, dirigida por Martin Brest en 1988. En esta comedia Grodin encarnaba a un contable de la mafia que se cruzaba en el camino de Jack Walsh, expolicía convertido en cazarrecompensas que intentaba protegerle tanto de la justicia como de los gánsgters que querían su cabeza. El resultado fue una buddy movie de éxito intergeneracional, impulsado por la química que Grodin con Robert De Niro, intérprete de Walsh. En 2010 ya se habló de una secuela impulsada por De Niro y ahora, tras la muerte de Grodin, parecía congelada cualquier posibilidad de continuar la franquicia.

Es cierto que Huida a medianoche ya generó en 1994 una secuela titulada Otra huida a medianoche, pero se trataba de un telefilm realizado sin la participación de ningún miembro del equipo original. Es algo que quiere corregir el nuevo proyecto de secuela del que se hace eco The Hollywood Reporter, pues si bien De Niro no parece tener interés en retomar el personaje de Walsh, sí ha confirmado que será el productor ejecutivo de esta ansiada continuación. Del reparto, por el momento, solo se ha confirmado la presencia de Regina Hall, actriz asidua de la saga Scary Movie que en los últimos años se ha dejado ver en El odio que das, la nueva Shaft de Samuel L. Jackson y series de televisión como Black Monday o la reciente Nine Perfect Strangers.

Teniendo en cuenta que el secreto del éxito de Huida a medianoche radicó en su dupla protagonista, está por confirmar el intérprete que alternaría con Hall, a quien presumiblemente vincularíamos con un papel similar al de De Niro. De entrada es inevitable contemplar este proyecto con escepticismo (por mucha vis cómica que tenga Hall, ver a Grodin y De Niro en pantalla era milagroso), pero al menos tiene al frente del guion a alguien que ayuda a mantener la curiosidad: Aeysha Carr, llegada de Brooklyn Nine-Nine. La secuela de Huida a medianoche (que esperemos que tenga un título distinto a Otra huida a medianoche) no ha confirmado director por ahora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.