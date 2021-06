En marcha una precuela de ‘Master and Commander’ con el guionista de ‘Un monstruo viene a verme’

En 2003 Master and Commander: Al otro lado del mundo distó de ser el gran éxito en taquilla que esperaba Fox, echando a perder las posibilidades de impulsar una saga basada en los libros de Patrick O’Brian. Siendo superada entonces por una franquicia náutica que sí logró números satisfactorios (Piratas del Caribe, cuya primera entrega llegó el mismo año que el film de Peter Weir), Master and Commander ha ido aumentando no obstante su culto con los años, convirtiéndose en un film por el que cierto público siente un gran cariño… como pudimos ver hace poco, cuando un tuitero puso a parir el film e Internet se unió al actor Russell Crowe para arremeter contra él.

Desde Hollywood deben ser conscientes de esta aceptación popular, porque según recoge Deadline ya se está movilizando para poner en pie una nueva entrega, 18 años después del estreno de la primera. Es 20th Century Studios (nuevo nombre de Fox tras su absorción por parte de Disney) el estudio que planea hacerlo, habiendo fichado ya al escritor Patrick Ness (responsable tanto de la novela como del guion cinematográfico de Un monstruo viene a verme) para hacerse cargo del libreto. La Master and Commander inicial adaptaba tres libros de O’Brian, mientras que esta nueva entrega planea echar la vista atrás para abordar el primero de ellos, publicado en 1969.

¿Qué significa esto? Que la nueva Master and Commander será una precuela, centrándose en cómo se conocieron el capitán Jack Aubrey (encarnado anteriormente por Crowe) y el cirujano Stephen Maturin (Paul Bettany). La necesidad de contar con intérpretes más jóvenes podría implicar que ni Crowe ni Bettany repitieran, pero aún no hay nada confirmado y solo sabemos de la intención del estudio por colocar a Aubrey en su primer viaje como capitán a bordo del HMS Surprise. Lo que sin duda es una gran noticia, y una nueva oportunidad para que las novelas de O’Brian den pie a una franquicia de éxito.

