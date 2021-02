En marcha una película basada en ‘Uno’. Sí, el juego de cartas

Sacar una película a partir de un juguete (o un juego de mesa) no es algo realmente nuevo, pero en los últimos años se está convirtiendo en una estrategia de lo más socorrida para los estudios de Hollywood. El universo cinematográfico de LEGO, Playmobil: La película, G.I. Joe, Transformers, Tetris… todas estas películas tienen cierto sentido en base a la fuente de la que parten (bueno, quizá en el caso de la futura Tetris no mucho), pero nos ha pillado totalmente por sorpresa que Mattel Films haya creído que es una buena idea llevar el célebre juego de cartas Uno al cine. Y ahí no acaba lo surrealista.

Deadline ya recoge cuál será el argumento que vertebrará Uno: La película, y jamás podríamos haberlo imaginado. El film de Mattel Films consistirá en una película de atracos ambientada en la escena hip hop de Atlanta, Georgia, contando con el rapero nominado al Grammy Lil Yachty como productor y posible protagonista. “Estoy muy contento de formar parte de este proyecto”, declaraba Yachty, que puso voz a Linterna Verde en la película de Teen Titans Go!“Jugaba a Uno de niño y aún sigo haciéndolo como adulto, y que esto dé pie a una película ambientada en la escena hip hop de Atlanta donde aparezco es realmente especial. Es como estar en casa”.

No tenemos ni la menor idea de cómo hip hop, atracos y Atlanta podrían combinarse con Uno, pero en Mattel Films parecen convencidos de que el conjunto puede dar pie a una película exitosa. Marcy Kelly escribe el libreto (Uno supondrá su debut como guionista porque por qué no), y no es ni por asomo la única película que prepara Mattel basada en alguna de sus propiedades intelectuales. Ya están en desarrollo, por decir algunas, una película de Hot Wheels, otra de Masters del Universo que protagonizaría Noah Centineo y, por supuesto, la Barbie que escriben Greta Gerwig y Noah Baumbach para que la interprete Margot Robbie.