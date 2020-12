En marcha una adaptación de ‘Plastic Man’... con protagonista femenina

De un tiempo a esta parte, y ante la asunción de que por el momento no es factible gestionar un universo tan bien atado como el de Marvel, DC ha decidido tomar riesgos. Una vez concluidas las tentativas de crossover con los principales héroes de la marca (al menos hasta ver qué tal sale la Liga de la Justicia de Zack Snyder a estrenarse en 2021 dentro de HBO Max), la Distinguida Competencia ha preferido llenar sus películas de superhéroes no tan conocidos y de historias marcadas por su independencia y variedad de objetivos creativos. Aquaman, ¡Shazam!, Aves de presa o, por supuesto, Joker: todas son películas diferentes, y todas dan cuenta del propósito de DC por ampliar sus horizontes.

A pocas semanas de que se estrene Wonder Woman 1984 simultáneamente en HBO Max y en salas de cine estas Navidades (a España llegará algo antes, el 16 de diciembre), DC y Warner Bros. han vuelto a poner en marcha la adaptación de Plastic Man, personaje creado por Jack Cole por Quality Comics en 1941. La identidad de este atípico superhéroe correspondía a “Eel” O’Brian, pero The Hollywood Reporter informa de que el estudio quiere darle un twist a la historia conocida, dándole un protagonismo femenino por definir. Cat Vasko es la guionista vinculada al proyecto,

Quality Comics fue adquirida por DC a mediados de los años 50, por lo que Plastic Man pudo compartir viñetas con otros héroes de la editorial, llegando a formar parte de la Liga de la Justicia y a contar con su propia serie de animación. No obstante, se trata de un personaje con un tono muy distintivo; tiene el poder de estirar sus extremidades a placer luego de haber tenido un accidente con productos químicos, pero al mismo tiempo cuenta con el problema de que nunca es tomado en serio ni por sus enemigos ni por sus compañeros superheroicos, siendo un protagonista fundamentalmente humorístico.

El primer intento de llevar Plastic Man al cine data de 2008, cuando las hermanas Wachowski llegaron a escribir un guion que debería haber dado pie a una película protagonizada por Keanu Reeves. El proyecto no se llegó a concretar y en 2018 Warner quiso revitalizarlo poniendo al frente a Amanda Idoko. Dos años después es el turno de Vasko, guionista de gran proyección que se encuentra tras Queen of the Air (a ser protagonizada por Margot Robbie) y que fue recientemente contratada por Disney+ para escribir una suerte de cuento de hadas modernizado con el protagonismo de LaKeith Stanfield y Olivia Cooke.