En marcha la 2ª edición del concurso 'Cortos Divinos' para jóvenes cineastas

"¿Qué clase de compañía de seguros haría una campaña en la que no promoviese vender uno?" Se preguntaba el gran Antonio Resines durante el coloquio que ha tenido lugar en la Academia de Cine. Pues una como Divina Seguros, tan "rara" como particular pero que una vez más ha decidido apostar por lo más jóvenes con la segunda edición del concurso Cortos Divinos, con el que se proponen nuevamente impulsar la carrera de los más jóvenes cineastas.

Bajo la también innovadora iniciativa Tener, con la que la compañía se ha propuesto mejorar sus condiciones para los más jóvenes, el concurso de Cortos Divinos vuelve con más fuerza que nunca. En esta ocasión constará de tres premios: uno de 3.000 euros, otro de 6.000 y un primer premio de hasta 10.000 euros para el cortometraje elegido como ganador del certamen. Todo ello dentro de una competición que se abre desde este mismo 15 de noviembre y cuyo proceso de solicitud estará abierto hasta el próximo 9 de enero de 2023. Finalmente, el día 31 del mismo mes se dará a conocer a los tres merecedores de este valioso premio que sin duda sirve de empujón a cualquier joven cineasta en ciernes.

Con temática libre y cualquier formato aceptado que no supere los veinte minutos de duración, la presentación de esta iniciativa ha venido acompañada de un más que interesante coloquio posterior en torno a la situación laboral de los jóvenes y especialmente de los que buscan dedicarse al cine. En él han participado, además de Resines, la también actriz Paula Usero, los presidentes de Divina Seguros y ESIC Business and Marketing School Armando Nieto y Eduardo Gómez, e incluso la presidenta del Consejo de Juventud Española Andrea González Henry, quien con buen criterio ha aportado datos de la precariedad laboral de los jóvenes españoles y lanzado mensajes como que estos tienes que "dejar de ser tratados como el futuro, pues al final no se resuelven sus problemas en el presente".

