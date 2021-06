En marcha el reboot de ‘Blacula’, el Drácula de la blaxploitation

El fenómeno de la blaxploitation se desarrolló a principios de los años 70 e hizo que saltaran al imaginario popular tanto personajes (Shaft) como intérpretes (Pam Grier, recuperada por Quentin Tarantino en Jackie Brown). También dio pie a jugueteos desvergonzados con la cultura audiovisual como el que suponía Blacula (titulada Drácula negro en nuestro país), que releía en clave racial el mítico personaje de Bram Stoker. Dirigida por William Crain y protagonizada por William Marshall, Blacula llegó a la gran pantalla en 1972 y se convirtió en un colosal éxito de taquilla dentro de EE.UU., originando al instante una secuela.

Desde ¡Grita Blácula grita!, sin embargo, no se había vuelto a concretar una continuación para la saga… hasta ahora. Acaso animados por el particular momento social que vive EE.UU. (marcado por el asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter), varias compañías de Hollywood han decidido asociarse para sacar adelante un reboot. La más grande de ellas es MGM (adquirido hace poco por Amazon), que se ha aliado con Bron y Hidden Empire Film Group. Este último estudio ha triunfado recientemente en EE.UU. con The House Next Door: Meet the Blacks 2, comedia de terror que podría dar una idea del tono que persiguen para la nueva Blacula.

Según recoge Variety, se tratará de “una reimaginación moderna” del personaje de Blácula, dirigida por Deon Taylor a partir de un guion que ha coescrito junto a Micah Ranum. “Es alucinante que esta franquicia nunca tuviera el aprecio que recibieron otras películas de género a lo largo de los años, pero este reboot está a punto de cambiar todo eso”, ha declarado Taylor sobre el proyecto. "Prometemos dar una nueva vida al icónico personaje de Blácula que conectará con las audiencias de todo el mundo”.

La idea es que este reboot de Blacula retome la historia allá donde la dejó ¡Grita Blácula grita!, exigiendo forzosamente un cambio de actor pues Marshall falleció en 2003. La sinopsis ofrecida parece seguir los dictados de la película inaugural: “Blácula es un antiguo príncipe africano que es maldecido por Dráculo después de que este no acepte acabar con el comercio de esclavos. Despierta 200 años dispuesto a vengar la muerte de sus antepasados y de los responsables de robar a su pueblo su trabajo, su cultura y su patrimonio”.

