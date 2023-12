Perdieron papeles que habrían cambiado su carrera: Emma Stone, Tom Holland y otras estrellas

¿Qué director de casting en su sano juicio rechazaría a Timothée Chalamet? ¿Y a Reese Witherspoon? Las estrellas más consagradas y solicitadas del panorama audiovisual actual han tenido que hacer frente al rechazo en varios castings para producciones que podrían haber dado un giro a sus carreras.

Aunque ahora cueste creerlo, Chalamet, Witherspoon, Emma Stone o Tom Holland estuvieron cerca de protagonizar sagas, fenómenos televisivos y superproducciones reconocidas, pero no fueron considerados aptos para los papeles. Repasamos las audiciones más infructuosas de los intérpretes más fulgurantes de Hollywood.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet y 'Spider-Man: Homecoming' Getty/Cinemanía

El niño mimado de Hollywood, inmerso en la promoción de Wonka a la espera del estreno el año que viene de Dune: Parte Dos, también se ha quedado sin cierto rol trascendental para su carrera. En un encuentro con Emma Stone para Variety, Chalamet confesó que había hecho la audición para el último Spider-Man.

"Fui a castings de varios proyectos, hice la audición para Spider-Man, y no lo conseguí, para una película de Tim Burton también, y no me cogían", explicó. En otra entrevista para The Hollywood Reporter, se refirió una vez más a su fallido intento de ser Peter Parker en la trilogía arácnida más reciente.

Al parecer, la primera vez se estresó tanto que pidió una segunda oportunidad. "Hice la prueba dos veces y me fui sudando de pánico. Llamé a mi agente, Brian Swardstrom, y le dije: 'Brian, he pensado mucho en esto y tengo que volver y leer otra vez". Finalmente, fue Tom Holland el que se hizo con el héroe de las telarañas.

Henry Cavill

Henry Cavill y 'Casino Royale' AP/Cinemanía

Henry Cavill ha interpretado a personajes tan icónicos y deseados por un actor como Superman, Sherlock Holmes o Geralt de Rivia, y ha participado en Los Tudor, Operación U.N.C.L.E. o Misión Imposible: Fallout. Sin embargo, hay un espía emblemático que se le escapó en su día, y ese es James Bond en Casino Royale (2006).

Cavill optó al papel a los 21 años, cuando aún se estaba haciendo un hueco en la industria, pero los responsables de la saga lo rechazaron porque su cuerpo no encajaba con el del agente 007. Al parecer, no era lo suficientemente esbelto para dar vida al personaje, tal y como desveló el intérprete en una entrevista para Insider.

Cavill insistió en que, quien se lo dijo, lo hizo con buena fe, como una especie de mentor que quería guiarlo: "Fue un: 'Mira, amigo, estás en una prueba de pantalla de Bond. La próxima vez que vengas a una prueba de pantalla, enfócate mucho en asegurarte de que estás esbelto si es para algo como Bond'. Y no estaba regordete, pero probablemente tenía más peso del debido para quitarme la camiseta delante de la cámara".

Emma Stone

Emma Stone y 'Alicia en el país de las maravillas' Getty/Cinemanía

En el encuentro que compartió con Chalamet para Variety, la actriz se refirió a un papel que no logró justo después de hacerse conocida con Supersalidos (2007): el papel protagonista en Alicia en el país de las maravillas (2010), de Tim Burton.

"Oh, dios mío, cuando hice la audición para Alicia en el país de las maravillas... No conseguir una película de Tim Burton es devastador", confesaba Stone al recordar el momento. Aquella Alicia fue finalmente interpretada por Mia Wasikowska, pero, pese a este mazazo, Stone no tardó en consolidar su carrera.

Un año antes, protagonizó Bienvenidos a Zombieland (2009), ese mismo 2010 se desató su talento en Rumores y mentiras, en 2012 se consagró con Criadas y señoras, y el resto es historia.

Tom Holland

Tom Holland y 'El despertar de la Fuerza' Cinemanía | Getty

Puede que Holland 'robará' a Chalamet el rol de Peter Parker, que lo catapultó a la fama internacional, pero antes él también había tenido que lidiar con el rechazo en una saga que podría haberle dado proyección global.

Tres años después de Lo imposible (2012), el británico hizo el casting para dar vida a Finn en Star Wars: El despertar de la fuerza, el inicio de la última trilogía cinematográfica galáctica y un éxito de taquilla arrollador. "Hice como cuatro o cinco audiciones, y creo que estaba haciendo el casting para el personaje de John Boyega", ha explicado el actor (vía Bustle).

"Recuerdo hacer una escena con una mujer y era un dron. Así que yo decía: '¡Tenemos que volver a la nave!'. Y ella solo respondía: 'Bleep, bloop, bloop, bleep bloop". Cabe señalar que Holland no fue el único que se quedó fuera de la nave de J.J. Abrams. Eddie Redmayne tampoco pisó la galaxia lejana tras participar en las pruebas para Kylo Ren.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon y 'Fuera de onda' Cinemanía | Getty

El final de los 90 y el comienzo de los 2000 no pueden entenderse sin la melena dorada de Reese Witherspoon. Pleasantville (1998), Crueles intenciones (1999), Election (1999), American Psycho (2000), Una rubia muy legal (2001)... Nadie se resistía a ella.

Sin embargo, poco antes de estos años dorados, la joven se quedó sin uno de los roles más recordados en la siempre reivindicable comedia de instituto noventera. Nos referimos al de Cher Horowitz en Clueless (Fuera de onda) (1995), la ingeniosa adaptación de la novela Emma de Jane Austen, un papel para el que también se consideró a Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.

"Me reuní con Reese porque todo el mundo me decía: 'Es maravillosa. Va a ser una gran estrella", ha recordado la directora y guionista del filme Amy Heckerling (vía Glamour). "Vi una película en la que tenía acento sureño. Igual era en televisión, la película de la semana. Vi algunas de sus escenas y pensé: 'Vaya, es maravillosa. Pero Alicia [Silverstone] es Cher".

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal y 'El señor de los anillos' Cinemanía | Getty

Si hay un actor camaleónico que parece convencer en todo lo que hace en Hollywood (cine independiente, musical, blockbusters, superhéroes), ese es Jake Gyllenhaal. Sin embargo, incluso a él se le han resistido los grandes proyectos. En 2001, coincidiendo con el estreno de Donnie Darko, llegó a la gran pantalla una superproducción que no había querido al joven Jake en su reparto. Se trataba de El señor de los anillos: La comunidad del anillo.

Gyllenhaal recordó su desastrosa audición para Frodo Bolsón en el programa de Jimmy Fallon (vía The Actors Pad): "Recuerdo entrar en la habitación. Había muchas instrucciones escénicas y ninguna línea de guion... Había que buscar el anillo... Y recuerdo que no lo hice porque no entendía nada al no haber frases".

"Así que caminé, abrí una caja y pregunté: '¿Así está bien?", siguió rememorando el actor: "Peter Jackson se llevó la mano a la cara". Al parecer, el cineasta le dijo que era el peor actor que había visto y que tenía que haber puesto acento británico en la audición, algo que este no sabía.

Elizabeth Olsen

'Elizabeth Olsen y Daenerys Targaryen Cinemanía

La estrella que ha cargado con el peso del MCU sobre sus hombros en una 'Fase 4' inestable y confusa pudo haber sido Madre de Dragones. Antes que Wanda, la actriz estuvo a punto de ser Daenerys Targaryen en el fenómeno Juego de tronos.

Tal y como Olsen desvelaba en Vulture, al comienzo de su carrera hizo la prueba para interpretar al personaje que terminaría encumbrando a Emilia Clarke. Ocurrió mucho antes de que fuera un referente del cine indie con films como Martha Marcy May Marlene o aceptara unirse Marvel: "Hacía audiciones para todo, me gustaba hacer audiciones y sí, hice una para ser la Khaleesi".

"Fue la audición más incómoda que he hecho en toda mi vida", aseguraba: "Tenía que interpretar la escena del final de la primera temporada en la que me quemaban vida y debía hacer un discurso frente a miles de personas diciendo que yo era su reina". Para complicar más la situación, "no sabían si querían que pusiera acento británico o no, así que probé a mezclarlos y fue terrible".

Russell Crowe



Russell Crowe y 'La boda de mi mejor amigo' Cinemanía

Los años 90 fueron años esplendorosos para la comedia romántica. Y, con permiso de Meg Ryan, Julia Roberts era la reina del género. Entre las joyas que nos regaló, La boda de mi mejor amigo sigue guardando un lugar muy especial en el corazón de los amantes de las 'rom-com'. Sin embargo, Dermot Mulroney estuvo cerca de no interpretar al mejor amigo de la pelirroja.

El director PJ Hogan reveló en Vulture que su primera opción para el personaje fue Russell Crowe: "Pensaba que era el actor más maravilloso que había conocido". Para ficharlo, necesitaba la aprobación de Roberts, por lo que lo invitó a una lectura de guion: "No sé qué falló. Fue una de las peores lecturas de guion que he vivido. Russell se sentó delante de Julia. Apretó el guion y no miró a a Julia ni una vez".

"Leyó cada línea en voz monótona. En determinado momento, Julia estaba inclinada sobre la mesa, mirando de cerca la cara de Russell, tratando de mirarle a los ojos. Y no la miraba", recordaba Hogan: "Al final de la lectura, Russell se acercó y me dijo: 'Creó que ha ido bastante bien'. Y entonces lo supe: Russell no estaría en La boda de mi mejor amigo".

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld y 'Los juegos del hambre' Cinemanía | Getty

Hay una nueva generación de actrices irresistibles que reinan en Hollywood: ellas son Florence Pugh, Zendaya, Anya Taylor-Joy o Hailee Steinfeld. Esta última nos demostró enValor de Ley (2010) que no convenía perderla de vista y no ha parado de recordárnoslo en la saga Dando la nota, Al filo de los diecisiete (2016), Bumblebee (2018), la reivindicable Dickinson (2019) o sus papeles en Marvel (como la animada Gwen Stacy y Kate Bishop).

¿El papel que se le ha resistido? El mismo que también esquivó a Shailene Woodley, Zoey Deutch y Saoirse Ronan: Katniss Everdeen en Los juegos del hambre (2012). Curiosamente, en Ojo de Halcón (2021), Bishop confundía un disfraz de la heroína de Jennifer Lawrence con uno de Ojo de Halcón, el vengador más desconocido de la agrupación.

Steinfeld explicaría a The Hollywood Reporter que esta coincidencia "no fue algo que discutiéramos". Aunque no fuera algo premeditado, sin duda emocionó a muchos seguidores de la actriz que no pudieron verla dominar el arco y la flecha en la arena del Capitolio hace una década.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y 'Titanic' Cinemanía

"Alright, Alright, Alright". Antes de ganarse el respeto de Hollywood con Dallas Buyers Club (2013) y True Detective (2014), antes incluso de ser el guaperas de la comedia romántica de los 2000, Matthew McConaughey quiso embarcarse en Titanic (1997), pero no se lo permitieron.

"La audición fue muy bien. Tan bien que, cuando me fui, me dieron una palmada en la espalda... Tan bien que salí, llamé a mi agente y le dije: 'La he clavado", recordaba el actor en el programa de Andy Cohen (vía US Magazine).

"Se rumoreó que conseguí el papel y no lo hice, pero es falso", aclaró McConaughey. Pese a sus buenas sensaciones tras el casting, el texano no logró el rol protagonista y fue finalmente Leonardo DiCaprio el que interpretó a Jack.

Meryl Streep

Meryl Streep y 'King Kong' Cinemanía | Getty

Sí, lo estás leyendo bien; osaron decir que no a Meryl Streep. En una entrevista con Graham Norton (vía Vanity Fair), la veterana intérprete recordó su casting para King Kong (1976). Nada más verla al entrar en la sala de audiciones, el legendario productor Dino De Laurentiis dijo en italiano: "Che brutta" ("Qué fea").

Era 1975, Meryl tenía 26 años y aún no había debutado en el cine. Había sido Federico De Laurentiis, hijo de De Laurentiis (alguien con más criterio y gusto que su padre, claramente), quien se había puesto en contacto con ella para que hiciera una audición para el remake de King Kong.

El rol de Dwan terminaría encumbrando a otra estrella, también desconocida en aquel momento: Jessica Lange. Por suerte, otros directores y productores no tardaron en ver el potencial de Streep, que no ha parado de trabajar durante todos estos años, hasta convertirse en una de las intérpretes más laureadas de la Meca del cine.

John Krasinski

John Krasinski y 'Capitán América: El primer vengador' Cinemanía | Getty

"Mi agente me llamó y me dijo: 'Han elegido a Chris Evans". Así contaba John Krasinski a Variety cómo se enteró de que había perdido el papel de Capitán América en el MCU: "Recuerdo que le contesté: 'Sí, míralo. Es Capitán América". Tiempo después, en el programa de Ellen DeGeneres, también recordaría lo impresionante que fue ponerse el traje del personaje, aunque no llegara a interpretarlo en pantalla.

Curiosamente, su mujer Emily Blunt también optó al rol de Viuda Negra en aquel universo superheroico incipiente, pero, en el caso de la británica, ella terminó rechazándolo. "Si hubiéramos fichado por Marvel, creo que Un lugar tranquilo (2018) no habría existido nunca", ha afirmado Krasinski.

En los últimos años, los fans marvelitas han hecho campaña para que la pareja interpretara a Reed Richards y Sue Storm en los nuevos Cuatro Fantásticos, y el actor ha podido resarcirse poniéndose la malla de Mr. Fantástico en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

Chris Pine

Chris Pine y 'The O.C.' Cinemanía | Getty

Chris Pine podría haber salido en el drama juvenil de nuestra adolescencia de no ser por "su mala piel", según confirmó el director de casting Patrick Rush (vía Daily Beast). El actor hizo el casting para el papel de Ryan Atwood, a quien daría vida Ben McKenzie, y la prueba fue "muy buena", pero, al parecer, el acné de un jovencísimo Pine distraía demasiado.

"Odio decir esto, pero es la verdad: Chris Pine tenía una edad en la que sufría de problemas de mala piel", aseguró Rush en su libro: "Y, en aquel momento, era insalvable. Como niño que creció con una piel horrible, me rompió el corazón. Pero a Chris Pine le va bien ahora. Está bien".

Un año después del casting para The O.C., Pine dio el salto a la fama internacional cortejando a Anne Hathaway en Princesa por sorpresa 2 (2004) y, desde entonces, no ha parado de encadenar proyectos. Algo nos dice que no ha echado de menos a Ryan.

