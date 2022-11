Emma Corrin daba el salto al estrellato en 2020 gracias a su aplaudida interpretación de Diana de Gales en la cuarta temporada de The Crown. Su trabajo en la exitosa serie de Netflix le valió nominaciones como la de mejor actriz protagonista en los Emmy de 2021, e incluso se alzó con el Globo de Oro en esa misma categoría.

Ahora, Corrin, que acaba de estrenar My Policeman en Prime Video, se ha referido a la necesidad de que las categorías por género desaparezcan de los premios de cine y televisión. "Tengo esperanzas en un futuro en el que eso pase", ha afirmado en una entrevista para BBC News: "No creo que las categorías sean los suficientemente inclusivas ahora mismo".

Corrin, que se identifica como persona de género no binario, ha explicado en su charla con el medio británico que deshacerse del género en estas categorías significaría "que todo el mundo pueda sentirse reconocido y representado". Ha puesto como ejemplo su caso: "En este momento es difícil para mí tratar de justificar en mi cabeza que soy de género no binario y me han nominado en categorías femeninas".

"En lo que respecta a las categorías, ¿tenemos que hacer tan específico que seamos nominados por un rol femenino o masculino?", se pregunta. La publicación británica también se hace eco de un comunicado en el que un representante de los premios BAFTA les asegura que están "comprometidos a una consulta proactiva y reflexiva sobre esta materia".

Recordemos que, hace un año, el Festival de San Sebastián eliminaba la división por género en los premios de actuación. Las tradicionales Concha de Plata al mejor actor y la mejor actriz pasaban a estar dedicadas a la mejor interpretación principal y la mejor interpretación de reparto.

En los últimos años, se ha puesto cada vez más en cuestión la división de los premios de actuación atendiendo al género de los intérpretes. Una petición que se ha dirigido en varias ocasiones al Sindicato de Actores en EE UU, a la Academia de Televisión encargada de los Emmy y a la Academia de Hollywood de cara a los premios Oscar.

