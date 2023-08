Emma Corrin ('Deadpool 3') dice con sinceridad lo que todo el mundo piensa de Marvel

Aunque la huelga de guionistas y actores implica, además de la detención de los rodajes, que las estrellas de Hollywood no pueden publicitar ni hacer promoción de las películas en las que han participado o participarán, algunas entrevistas realizadas antes del inicio del parón están saliendo ahora a la luz.

Así, Empire ha publicado una entrevista con Emma Corrin donde la estrella de The Crown habla sobre su nueva serie A Murder At The End Of The World (de los creadores de The OA, Brit Marling y Zal Batmanglij) y también sobre su llegada al Universo Marvel a través de la futura Deadpool 3, donde interpretará el rol de villana frente al Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds y el Lobezno de Hugh Jackman.

Eso sí, detalles más concretos sobre su papel en la primera película de Deadpool dentro del MCU (y bajo el manto de Disney) de momento permanecen en el más absoluto secreto. Tampoco es que Corrin pueda aportar mucha más información.

Un casting casi secreto

"Había oído hablar del proyecto, pero, típico de Marvel, cuando [el director Shawn Levy] me propuso participar no podía decirme nada. Absolutamente nada. Cero. Así que nos reunimos en plan: 'No tengo ni idea de qué va esto", recuerda sobre su primer encuentro con Levy.

"Había visto Spider-Man y Black Panther. Le dije que iba a tener que darme un cursillo acelerado", continúa. "Es un mundo muy intrincado, con muchísimo material. Es una ida de olla. Su propio lenguaje, los guiños y referencias, lo de que este personaje está relacionado con este otro que hizo aquello y este otro vuelve y aquel estaba muerto... Es alucinante".

A pesar de la desorientación inicial, Corrin asegura que ha estado a la altura de las circunstancias y ha estudiado bien la historia de su personaje y otros puntos clave de Marvel. "Ahora entiendo por qué significa tanto para tanta gente", reconoce. "Es un auténtico fenómeno y me siento muy afortunada de poder formar parte de él. Especialmente en una película de Deadpool, porque adoro que sea tan autoconsciente y crítico con sus propios códigos internos".

De momento, Deadpool 3 sigue teniendo prevista su llegada a los cines el 30 de abril de 2024. Pero ninguna superproducción está a salvo de ver alterada su fecha de estreno según avance el desarrollo de las huelgas.

