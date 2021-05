Emily Blunt sobre su posible fichaje por 'Los 4 Fantásticos': "No me gustan las películas de superhéroes"

En 2018, John Krasinski y Emily Blunt sonaron con fuerza como posibles Reed Richards y Sue Storm de una nueva versión de los 4 Fantásticos con el sello de Marvel Studios. Desde entonces, el rumor se ha vuelto persistente, llegando a asegurarse el año pasado que la pareja de actores había mantenido una reunión virtual con los jefazos de la Casa de las Ideas.

Ahora que el estudio comandado por Kevin Feige está desarrollando Los 4 Fantásticos con el director Jon Watts (la saga de Spider-Man) y hasta ha desvelado el logo de la película en un vídeo oficial con los próximos estrenos, vuelven las especulaciones sobre los fichajes para dar vida a Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa.

Emily Bunt, que en su día rechazó el papel de Viuda Negra en Iron Man 2, se ha referido ahora a los rumores sobre su participación en el futuro filme de Watts en una entrevista para el show de Howard Stern.

"Se trata de un casting de fans. Nadie ha recibido una llamada. Es solo gente diciendo: '¿Eso no sería genial?", ha explicado, descantando su presencia y la de Krasinski en el proyecto. "Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron ser Viuda Negra estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., habría sido genial", ha añadido: "Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No son lo mío. No me gustan. No me gustan para nada".

Aunque sus declaraciones indican que este tipo de producciones de capas y mallas no son una prioridad para la británica, Blunt ha querido puntualizar lo siguiente: "No me refiero a que nunca querría interpretar a una superheroína". Eso sí, para que diera el paso, asegura, tendría que tratarse de "un personaje muy bueno".

Como ya hemos mencionado, Blunt y Krasinski recibieron en su día ofertas de la Casa de las Ideas para unirse al MCU: ella como Viuda Negra y él nada menos que como Capitán América. ¿Los terminaremos viendo lucir capa? Por lo pronto, la pareja parece está enfocada en proyectos más personajes, como el estreno de Un lugar tranquilo 2 el próximo 18 de junio.