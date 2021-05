Emily Blunt protagonizará ‘The English’, la serie western de Amazon y BBC

Estos días Emily Blunt se ha unido a John Krasinski en una agria disputa con Paramount a cuenta de su sueldo en Un lugar tranquilo 2. La secuela del exitoso film de terror tiene programado estrenarse en España el próximo 18 de junio en unas circunstancias pandémicas que, precisamente, han precipitado las exigencias de Blunt y su marido de cobrar algo más de lo estipulado. Más allá de este conflicto, sin embargo, Blunt no ha puesto en standby su carrera, y ahora The Wrap se hace eco de un nuevo proyecto con una pinta estupenda. Su título es The English, y se trata de una serie auspiciada por Amazon y BBC One.

The English es un western, para más señas, y Blunt no tendrá que adaptar su acento británico para el papel al encarnar a Cornelia Locke, una drama que llega al Oeste americano en 1890 procedente de Reino Unido con el objetivo de vengarse del hombre al que considera responsable de la muerte de su hijo. En su aventura Locke contará con la colaboración del exmiembro de la Caballería Eli Whipp (encarnado por Chaske Spencer, a quien hemos podido ver en Banshee), y dentro del reparto del proyecto encontramos otros rostros como los de Ciaran Hinds, Toby Jones, Stephen Rea o Rafe Spall.

La serie empezará a rodarse en España de un momento a otro y constará de seis episodios de una hora. Su guionista y director es Hugo Blick, que se muestra muy entusiasmado por The English. “La oportunidad de hacer un western con Emily Blunt en el reparto es tan deliciosa que aún me pregunto si es uno de esos sueños raros que todos tuvimos durante el confinamiento”, declaraba. “Si no es así, en algún momento llegará a tu pantalla una emocionante, romántica y épica historia, y no podría estar más emocionado”. La serie aún no cuenta con fecha de estreno en Amazon Prime.

