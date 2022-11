Emily Blunt está cansada de los tópicos de los papeles de "personajes femeninos fuertes"

A Emily Blunt, entre otras películas, la recordamos por la ciencia-ficción de Al filo del mañana con Tom Cruise, por su idealista agente del FBI luchando contra el narcotráfico en Sicario de Denis Villeneuve, las inquietantes Un lugar tranquilo y secuela dirigidas por su marido, John Krasinski, coprotagonizar la película de aventuras Jungle Cruise de Disney junto a Dwayne Johnson o por haber sido Mary Poppins.

La lista podría ser naturalmente más amplia, y es que la actriz británica es una de las más solicitadas. Sin ir más lejos, protagoniza la serie The English, disponible en Prime Video desde el 11 de noviembre, ambientado a finales del siglo XIX y en el que se citan los elementos de melodrama con el western. Y fue precisamente a raíz de la promoción de la miniserie cuando hizo una de sus declaraciones, en principio, sorprendentes para una actriz a la que nos hemos acostumbrado a ver en roles de mujer con carácter o de heroína en sus ficciones. De esta manera, en una entrevista para The Telegraph, recogida vía IndieWire, ha afirmado que aborrece los papeles de "personajes femeninos fuertes" que le llegan. ¿El motivo? Que son personajes planos y llenos de tópicos.

"Es lo peor cuando abres un guion y lees las palabras 'protagonista femenina fuerte'. Me hace poner los ojos en blanco. Me echa. Me aburre. Esos papeles están escritos de forma increíblemente estoica: pasas todo el tiempo actuando duro y diciendo cosas duras", ha asegurado. Y en términos similares también se expresó el pasado mes de agosto Tatiana Maslany, la protagonista de la serie She-Hulk: Abogada Hulka de Disney+, calificando los mismos "personajes femeninos fuertes" de superficiales y estereotipados en una entrevista para The Guardian.

En contraste, Blunt sí que ha alabado su personaje de Cornelia Locke en The English porque es "más sorprendente" de lo que los arquetipos podrían sugerir y llena de "secretos".

Y, pese a todo, también ha confirmado su participación en otros roles de "mujer fuerte", y esperemos que con más jugo, como en la secuela de Jungle Cruise o la película de aventuras y acción The Fall Guy que dirigirá todo un especialista en el género David Leitch, de Atómica, Deadpool 2 o Fast & Furious: Hobbs & Shaw, y basada en una serie de los 80.

También estaría dispuesta para aparecer en una secuela de Al filo del mañana. Además, alejada de estos papeles, será la esposa de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico que participó en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en Oppenheimer, el ambicioso biopic que está preparando Christopher Nolan.

