Emerald Fennell ('Una joven prometedora') coescribe el spin-off de 'John Wick' con Ana de Armas

La cuarta entrega de John Wick, con Keanu Reeves repitiendo como el temible asesino a sueldo, tiene previsto su estreno para el 24 de marzo de 2023. No obstante, en paralelo al desarrollo de John Wick 4 Lionsgate ha pasado a confiar del todo en el potencial de su franquicia, de forma que además de esta secuela han empezado a prepararse tanto una serie precuela centrada en el personaje de Ian McShane (The Continental) como un spin-off femenino que protagoniza Ana de Armas. Actriz que, en los últimos tiempos y según se convierte en estrella de Hollywood, ha demostrado una gran afinidad por el cine de acción.

Vimos a De Armas en Sin tiempo para morir, y pronto haremos lo propio en El agente invisible, superproducción de Netflix donde la actriz comparte cartel con Chris Evans y Ryan Gosling. El agente invisible, dirigida por Joe y Anthony Russo, se estrena este 15 de julio de forma limitada para el 22 de julio incorporarse al catálogo de Netflix, y ha sido precisamente en una entrevista al hilo del film que De Armas ha dado una importante novedad sobre el spin-off de John Wick. Vía Elle, la actriz de Puñales por la espalda ha revelado que Ballerina (tal es el título de la película)tiene a Emerald Fennell ayudando en el guion.

El nombre de Fennell es bien conocido: además de interpretar a Camilla Parker-Bowles en The Crown, ha ejercido de showrunner en la segunda temporada de Killing Eve, y firmó al tiempo que dirigía una película tan impactante como Una joven prometedora. El thriller protagonizado por Carey Mulligan le dio el Oscar a Mejor guion original a Fennell, de ahí que fuera una excelente opción para Ballerina. De Armas fue, sin ir más lejos, quien decidió contratarla para que se uniera a Shay Hatten (guionista de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum) y Len Wiseman, responsable de Underworld que dirige además de escribir.

“Era realmente importante para mí contratar a una escritora porque hasta ese momento, cuando me involucré en el proyecto, solo estaban el director, Len Wiseman, y otro tipo. Así que me dije ‘esto no va a funcionar’”, cuenta De Armas. La actriz habló con cinco o seis escritoras antes de decantarse por Fennell, algo que le hace sentir un gran orgullo. La idea es que Fennell aporte un par de sugerencias para el libreto de Ballerina, de forma que aún no está claro si acabará recibiendo crédito de guionista: esto será algo que tenga que determinar el Sindicato de Guionistas según la producción de la película llegue a su fin.

Ballerina parte de un segmento de John Wick 3 donde conocíamos a la Directora (Anjelica Houston) y a una academia de danza en Nueva York cuyas alumnas, además de bailarinas, eran asesinas a sueldo. Destacaba la presencia de una estudiante interpretada por Unity Phelan, aunque no está claro si este será el personaje que encarne De Armas en Ballerina. Sí ha trascendido, por lo demás, que la película de Wiseman narrará cómo una asesina a sueldo busca venganza por la muerte de su familia.

Además de su colaboración en Ballerina, Fennel confirmó recientemente que su siguiente trabajo como directora tras Una joven prometedora sería Saltburn: thriller “sobre la obsesión” protagonizado por Rosamund Pike que ya ha recabado el interés de Amazon para distribuirlo.

