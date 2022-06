‘Ember’: Primer vistazo a lo nuevo del director de ‘Klaus’ para Netflix

En vísperas del Festival de Annecy, y en el marco de la llamada Geeked Week, Netflix ha presentado varios proyectos de animación destinados a su catálogo. Durante los últimos años la plataforma de streaming ha mostrado un encomiable interés en el medio, suponiendo un punto de inflexión en ese sentido el estreno de Klaus en 2019: su primera producción original animada, que venía producida por una empresa, The SPA Studios, liderada por un animador español. Muchos conocimos la figura de Sergio Pablos gracias a Klaus (nominada entonces al Oscar a Mejor película animada), pero este artista lleva dando vueltas por el mundillo desde hace tiempo, habiendo empezado a trabajar en Disney.

Posteriormente creó en el marco de Illumination a Mi villano favorito y Smallfoot, y triunfó del todo con esta fábula navideña de increíble animación. Es imposible no acordarse de Klaus ahora, pues Cartoon Brew se hace eco de que uno de los proyectos presentados por Netflix es el siguiente trabajo de SPA Studios, y la segunda película de Pablos como director. Se trata de Ember, descrita como una historia de acción y aventura que se remonta a tiempos prehistóricos, a la humanidad buscando el fuego. Está protagonizada por Dikka, que emprende un peligroso viaje hacia un volcán donde podría recuperar una chispa que salvara a su tribu. Netflix ya ha desvelado una imagen promocional.

Imagen de 'Ember' Netflix

Ember vuelve a estar dibujada a mano y a contar con la espectacular técnica de iluminación de Klaus. Netflix no ha desvelado fecha de estreno, pero sí que The SPA Studios no supone la única presencia española en su apuesta animada: también prepara Bad Dinosaurs, una futura serie producida por Able & Baker, estudio madrileño que desarrolló para el primer volumen de Love, Death + Robots su obra más famosa, El vertedero. Por otro lado también destaca Scrooge: A Christmas Carol, adaptación musical de Charles Dickens, y This Christmas, basada en una novela original del guionista Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral).

Ambas películas llegarían en temporada madrileña, y se unen a un ambicioso plan que también contempla la secuela de Chicken Run (subtitulada Dawn of the Nugget), lo nuevo de Cartoon Saloon o una próxima entrega de Wallace & Gromit.

