"Te darás cuenta de que no eres gay": Elliot Page sobre la homofobia que ha sufrido en Hollywood

Elliot Page salió del armario como hombre trans en 2020. Antes de eso se identificaba como mujer lesbiana, sufriendo igualmente discriminación por ello mientras se hacía un hueco en Hollywood a partir del triunfo de Juno. Page, que hoy por hoy está envuelto en la recta final de The Umbrella Academy, acaba de publicar un libro de memorias detallando cómo fueron esos años. Se titula Pageboy y People ha recogido un fragmento sobre un incidente que tuvo lugar en 2014, en tanto a un “conocido” de Page que cuestionó su sexualidad.

Ocurre en el capítulo Famous Asshole at Party (“Un famoso capullo de fiesta”), y ahí Page refiere cómo se encontraba en una fiesta hace casi diez años cuando un tipo del que no ha querido dar el nombre se acercó a él y puso en duda que fuera homosexual. “Tú no eres gay, eso no existe. Solo tienes miedo a los hombres. Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay”, le dijo. Al parecer no tardó en arrepentirse, porque un par de días después se encontraron en un gimnasio y este mismo hombre le dijo “Te lo juro, no tengo ningún problema con los gays”.

Para Page, esta anécdota ilustra lo que tiene que soportar el colectivo LGTBIQ+ en Hollywood, aguantando el estigma. “No voy a revelar su nombre, pero se enterará de esto y sabrá que es él”, cuenta el intérprete, para reflexionar a continuación sobre lo que esto nos dice de la industria. “Me han pasado variaciones de esto muchas veces a lo largo de mi vida. Mucha gente queer y trans lidia con ello incesantemente. Son momentos de los que a menudo no hablamos o que se supone que debemos pasar por alto, cuando en realidad son terribles”.

“Puse esa historia en el libro porque quiero poner de relieve la realidad, la mierda con la que lidiamos constantemente, sobre todo en entornos que son predominantemente cis y heterosexuales. Cómo navegamos por ese mundo en el que o bien tienes momentos más extremos como este, o bromas más sutiles”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.