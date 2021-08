Elizabeth Olsen muestra su apoyo a Scarlett Johansson en su batalla contra Disney: "Bien por ti"

Un día después de que la demanda de Scarlett Johansson a Disney en torno a sus ganancias por Viuda Negra se haya recrudecido, con los abogados de la actriz acusando al estudio de "ataque misógino" y de tratar de ocultar su mala conducta con un arbitraje confidencial, Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata del MCU, se ha referido a la polémica en una charla con Jason Sudeikis (Ted Lasso) para Vanity Fair.

Durante un encuentro por Zoom con el actor, Olsen se ha referido al cambio de paradigma que ha supuesto la crisis de la Covid-19 en las dinámicas de Hollywood, que ha desembocado en que los grandes estudios hayan optado por modelos híbridos (salas y streaming) para hacer llegar sus películas al público.

"Estoy preocupada por varias cosas. No preocupada en nombre de Scarlett", ha comenzado explicando: "Me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de ser vistas en cines. Eso ya era difícil antes de la Covid. Me gusta ir al cine y no siempre quiero ver una competidora al Oscar o un blockbuster".

En esa misma línea, la californiana ha afirmado que está intranquila por la situación insostenible de toda esa gente que mantiene la salas vivas: "No sé cómo funciona eso económicamente para los cines. Espero que haya algún tipo de solución con las grandes compañías uniéndose para mantenerse, al menos en Los Ángeles va a pasar esto. Pero no creo que vaya a ser como solía ser cuando los estudios eran lo dueños de las salas".

"Puede que esa sea la única forma de mantenerlos con vida, pero cuando se trata de los actores y sus ganancias, eso depende de los contratos. Está en el contrato o no lo está", ha añadido. Ha sido en este contexto en el que se ha vuelto a referir a la disputa entre su compañera Scarlett Johansson y Disney: "Creo que ella es dura y, literalmente, cuando leí la noticia, pensé: 'Bien por ti, Scarlett".

Recordemos el salario de Johansson por Viuda Negra dependía de los beneficios que el filme obtuviera en taquilla, de forma que estos iban a resentirse inevitablemente por la decisión de estrenar la película en salas y en Disney+ de forma simultánea. Aunque Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, se ha mostrado “avergonzado” por lo ocurrido, responsables de Disney insisten en que las reclamaciones de la actriz no tienen fundamento alguno.

