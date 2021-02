Elisabeth Moss se suma a la película sobre el rodaje de 'El padrino'

Con Oscar Isaac como Francis Ford Coppola y Jake Gyllenhaal como el impredecible productor Robert Evans, Francis and the Godfatheres uno de los proyectos más interesantes de la temporada. Y, desde ahora, todavía más, porque Elisabeth Moss (El cuento de la criada) se ha sumado a esta película sobre el rodaje de El padrino.

Moss, que se ha llevado grandes aplausos por sus trabajos en El hombre invisible y Shirley, interpretará a Eleanor Coppola, la sufrida esposa del cineasta y una mujer de gran talento siempre a la sombra de su marido. Para probarlo, tenemos su trabajo como codirectora de Corazones en tinieblas, el documental sobre el rodaje de Apocalypse Now con el que ganó un Emmy en 1991.

Barry Levinson, productor y director de la cinta, ha emitido un comunicado para celebrar su fichaje (vía Deadline): "Llevo mucho tiempo queriendo trabajar con Elisabeth. No podría estar más emocionado con su incorporación a la película. No hay ninguna de sus interpretaciones que no sea excepcional".

Aunque ahora la aclamemos como un clásico del cine, y aunque batiese récords de taquilla tras su estreno en 1972, El padrino padeció un rodaje calamitoso (incluyendo el acoso de la Mafia, problemas de presupuesto y la incomprensión de los ejecutivos de Paramount) durante el cual Francis Ford Coppola se derrumbó emocionalmente un buen número de veces.

Quedamos a la espera de saber quiénes interpretarán a Marlon Brando, Al Pacino, el director de fotografía Gordon Willis y otros nombres legendarios que trabajaron en aquel sindiós con espaguetis.