El viudo de Halyna Hutchins, la víctima de 'Rust', "indignado" con Alec Baldwin

La muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía fallecida por un accidente con armas de fuego en pleno rodaje, vuelve a saltar a los titulares debido a la entrevista que Matt Hutchins, su viudo, le ha concedido al programa TODAY. Aunque la conversación aún no se ha emitido en su totalidad, se han hecho públicos clips de la misma en la que Hutchins expresa su ira con Alec Baldwin, al que considera pleno responsable de lo ocurrido.

En una entrevista emitida en diciembre por ABC, el actor habló sobre la tragedia, achacada a un fallo técnico. "Siento que alguien es responsable de lo sucedido y no puedo decir de quién se trata, pero no fui yo", señaló.

Ante estas palabras, Matt Hutchins afirma sentirse indignado. "La idea de que la persona que sostuvo y disparó la pistola me parece absurda, pero la seguridad de las armas de fuego no era el único problema en aquel plató", afirma. "Había muchas prácticas estándar en la industria que no estaban siendo respetadas".

"Escuchar cómo le echa la culpa a Halyna en la entrevista, desvía la responsabilidad hacia otros y llora por todo ello me hace pensar: '¿De verdad quiere que le tengamos lástima, señor Baldwin?", prosigue el viudo.

Matt Hutchins, que tras la muerte de su mujer ha quedado al cuidado del hijo de ambos, es uno de los demandantes en una causa judicial contra Baldwin, el resto de productores de Rust y varios miembros de su equipo por homicidio involuntario. La demanda afirma que el rodaje incumplió al menos 15 normas de seguridad.