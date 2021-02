‘El viaje de Chihiro’ se convertirá en una obra de teatro

Pocas películas de anime han alcanzado los honores de El viaje de Chihiro, que en 2001 obtuviera el Oscar a Mejor película de animación al tiempo que se convertía en el film más taquillero en Japón de todos los tiempos. Este segundo hito ha sido superado en los últimos meses por culpa de la impresionante taquilla de Demon Slayer the Movie: Mugen Train (que dirigida por Haruo Sotozaki lleva recaudados más de 290 millones de dólares), pero no desafía en absoluto la condición de clásico moderno que ostenta la película de Hayo Miyazaki veinte años después de su estreno. Y, como celebración de esta efeméride, no es de extrañar que ya se esté planeando cómo expandir el fenómeno.

Según recoge IndieWire, El viaje de Chihiro se va a convertir en una obra de teatro producida por Toho y dirigida por el británico John Baird, responsable de otros éxitos sobre las tablas como Los miserables. La obra tiene previsto estrenarse en torno a febrero o marzo de 2022 en Tokio, para a continuación iniciar un tour por Japón que incluirá representaciones en ciudades como Osaka (en abril), Sapporo (en junio) o Nagoya (en junio y julio). En esta versión tendremos a dos actrices interpretando a Chihiro: Kanna Hashimoto en su debut a la actuación y Mone Kamishiraishi, una de las grandes estrellas japonesas que puso voz a la protagonista de la célebre Your Name.

Baird, que es director honorario de la Royal Shakespeare Company, se ha comprometido a guardar fidelidad a la película original. “Comparto la preocupación por los temas de Miyazaki”, asegura. “Temas que están en El viaje de Chihiro, temas como el cuidado por el medio ambiente, el respeto por la naturaleza, la fe en los buenos espíritus y el empoderamiento de una joven para mejorar el mundo”.El viaje de Chihiro narraba cómo una niña iniciaba un sorprendente viaje luego de que sus padres se convirtieran misteriosamente en cerdos, y su conversión en espectáculo teatral ya ha sido bendecida desde Studio Ghibli.

Así lo confirmaba el productor Toshio Suzuki, líder de la compañía: “Tanto a Hayao como a mí nos agrada la visión de John. Es alguien en quien podemos confiar. Me encantará ver a Chihiro crecer bajo su dirección”. No hay planes por el momento de que la versión teatral de El viaje de Chihiro salga de las fronteras de Japón.