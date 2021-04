'El Vengador Tóxico' ficha a Jacob Tremblay ('La habitación')

Las vueltas que da la vida: una franquicia nace como un producto de serie B orgullosamente cutre… y, cuando regresa a los cines, acaba fichando a uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood. Se trata de Jacob Tremblay, el compañero de Brie Larson en La habitación, a quien veremos en el próximo regreso de El Vengador Tóxico.

Aún no sabemos qué papel le corresponderá a Tremblay en esta nueva adaptación, pero sí que le veremos junto a Peter Dinklage (Juego de tronos), el primer nombre anunciado para la película que dirigirá Macon Blair (ganador del Premio del jurado en Sundance por Ya no me siento a gusto en este mundo).

Nacida en 1984, la saga de El Vengador Tóxico fue uno de los títulos insignia de la grumosa productora Troma. El protagonista titular (Mitch Cohen en la película original) es un jovenzuelo debilucho que acaba convertido en titán verdoso (apodado 'Toxie' por los fans) tras verse arrojado a un contenedor de residuos. Aunque sus entregas en cine rebosan gore y escatología, el serial acabó siendo lo bastante popular como para tener su propia serie de animación para niños.

Por otra parte, Tremblay estará también en el remake de acción real de La sirenita, prestando su voz en VO al pececito Flounder.