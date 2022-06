El universo de 'Avatar: The Last Airbender' se expande. En marcha tres películas más de animación

Tres temporadas, con 61 episodios en total, emitidos por la cadena Nickelodeon de Paramount entre 2005 y 2008 que causaron furor, y un largometraje en acción real, dirigido por M. Night Shyamalan y estrenado en 2010, que no terminó de dejar un buen sabor de boca a los fans. Este es el principal bagaje, aunque no el único, de Avatar: La leyenda de Aang (Avatar: The Last Airbender en su título original en inglés) creada por Dante DiMartino y Bryan Konietzko e inspirándose en personajes y escenarios asiáticos. Y demostrando que aún cuenta con numerosos seguidores y sigue de actualidad, Paramount Animations y Nickelodeon Animation están preparando no uno sino tres nuevos largometrajes de animación a través de su marca Avatar Studios.

Según avanza Deadline, ya se ha fichado a la directora Lauren Montgomery, con amplia experiencia en la animación, por ejemplo en episodios de Scooby-Doo! Misterios S.A. o Voltron: El defensor legendario, para que se haga cargo de la primera de las películas previstas. Y tanto DiMartino como Konietzko participarán en calidad de productores.

Las historias nos volverán a situar en ese mundo de fantasía de las cuatro grandes naciones compuesto por Las Tribus del Agua, La Nación del Fuego, El Reino Tierra, Los Nómadas del Aire, y un elegido que posee la capacidad de controlar los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, además de poder conectar con el Mundo paralelo de los Espíritus, y cuyo objetivo es mantener la paz y el equilibrio entre las distintas naciones.

Sin embargo, no es el único proyecto vinculado a Avatar: The Last Airbender. Netflix también está desarrollando una serie en acción real en la que, en principio, estaban implicados DiMartino y Konietzko, pero que finalmente decidieron abandonar alegando las consabidas "diferencias creativas".

