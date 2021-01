El tuit de Santiago Segura ante las cero nominaciones de 'Padre no hay más que uno 2' en los Goya 2021

No busquéis la palabra "padre" en ninguna de las películas nominadas en los Goya de esta edición que no sea en la de la producción británica protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, candidata a mejor película europea. Los premios de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España han constatado una vez más que se decantan por el cine de autor o por las propuestas que no han sido tan comerciales. Y Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, el gran éxito en cines, pese a la pandemia, en nuestras salas del año, dirigida e interpretada de nuevo por Santiago Segura no ha sido una excepción, ninguneada en las nominaciones.

Sus casi 13 millones de euros recaudados en nuestros cines desde su estreno, el 29 de julio de 2020, superando de largo a los (pocos) largometrajes que han podido disputarse el título honorífico de película más taquillera, como Tenet que recaudó 7,6 millones, no le han valido para convencer a los académicos.

En respuesta a dos usuarios de Twitter, preguntándole por las categorías a las que podría haber sido nominada Padre no hay más que uno 2, Santiago Segura valoró especialmente la música compuesta por Roque Baños, e interpretó la ausencia de su película por la preferencia que sienten los Goya hacia los "dramas sociales" en lugar de las "comedietas".

Categorias? Por ejemplo, la música de Roque Baños en la película es igual de espectacular que la que ha hecho para “Adu”, por la que ha sido nominado. Pero ya sabemos que donde esté un buen drama social, que se quiten las “comedietas”.

Por supuesto no me quejo, se como se vota. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 18, 2021

Segura ha ganado el Goya en tres ocasiones. pero de ello hace más de dos décadas. Ha sido como director novel por Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), como actor revelación por El día de la bestia (1996) de Álex de la Iglesia y como cortometrista por Perturbado (1993).

Precisamente Álex de la Iglesia, presidente de la Academia entre 2009 y 2011, también vio como Perfectos desconocidos no obtuvo ninguna candidatura. Estrenada en diciembre de 2017, recaudó la friolera de 21,3 millones de euros (con datos no ajustados a la inflación, la décima película española más taquillera de la historia). Prácticamente la misma cifra que ingresó Star Wars: Los últimos Jedi, estrenada un par de semanas después.

Aunque a Santiago Segura no le ha debido sorprender esa ausencia de su secuela en los Goya (en las que sobresalen Adú con 13 candidaturas, y Las niñas y Akelarre con nueve). Tampoco ha sido nominada en los premios Feroz ni en los recientemente entregados premios José María Forqué. Deberá conformarse entonces con ese "gran premio del público" y sus 2,3 millones de entradas vendidas en cines, en tiempos del coronavirus.