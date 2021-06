El tráiler de 'The Many Saints of Newark' nos presenta al joven Tony Soprano

El tráiler de The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de Los Soprano, resulta muy intenso, pero también apunta a cosas que ya sabíamos. Por ejemplo, que el joven Tony Soprano (Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini) era un joven muy espabilado, pero que no daba un palo al agua en el 'insti' y prefería resolver sus problemas a tortazo limpio. Claro que, con una familia como la suya, cómo iba a salir el angelito.

Dirigida por Alan Taylor y escrita por David Chase, creador de la serie, The Many Saints of Newark estará ambientada en 1967, cuando una serie de revueltas raciales sacudieron la ciudad de Nueva Jersey. Contexto aparte, la cinta se centrará en la relación del joven Tony con su tío Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), su mentor en las cosas del crimen organizado y futuro padre de Chris.

Además, el filme nos permitirá ver a la pérfida Livia y al brutal Johnny Boy con los rostros de Vera Farmiga y Jon Bernthal, respectivamente. Además de mostrarnos, con menos arrugas pero igual de siniestros, a algunos de nuestros personajes favoritos como tío Junior y Silvio Dante.

En EE UU, The Many Saints of Newark se estrenará en cines y (por tiempo limitado) en HBO Max el 1 de octubre.