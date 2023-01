El tonteo de Andrew Garfield con esta periodista inglesa es lo mejor de cada alfombra roja de premios

¿Puede haber algo mejor que ver a Andrew Garfield pasearse por la alfombra roja? Sorprendentemente, sí, y es ver a Andrew Garfield pasearse por la alfombra roja mientras intercambia entre risas un sinsentido de frases con una periodista. Mientras que, hasta la fecha, únicamente esperábamos con ansias ver el outfit con el que el actor decidía sorprendernos en cada evento, ahora, periodista e intérprete nos han dado una razón más para no perdernos esas alfombras pre-galas.

"Pareces un capibara salvaje" le dice Garfield cuando se acerca a hablar con ella. "¡No! ¡Solo estaba sonriendo!", le replica la periodista. Los Globos de Oro nos han dejado sin poder ver al actor recoger el que habría sido su segundo galardón (tras ganar el Globo de Oro a Mejor actor por Tick, Tick... Boom! el año pasado) pero, a cambio, nos han dejado casi dos minutos y medio de risas en un tonteo que ya se ha vuelto viral en internet.

Garfield opina igual que nosotros: "Solo te quiero ver a ti", le dice a la periodista tras afirmar que "tienen que dejar de encontrarse así", a lo que añade rápidamente: "¡Esa no es toda la frase! Solo te quiero ver a ti en este tipo de situaciones". "Y, ¿En otras?". "No estoy interesado", contesta el intérprete sin parar de reír. Y es que no solamente nos han dado la mejor interacción de la gala de los Globos de Oro, sino que además se trata de la segunda vez que periodista y actor nos deleitan con sus sinsentidos.

Fue hace unos meses cuando ambos se conocieron en la alfombra roja de los Premios al Hombre del año de GQ. En aquel momento, la periodista Amelia Dimoldenberg, conocida por su programa Chicken Shop Date (y tal y como ella misma se define en Twitter, "una periodista muy seria") se presentó al actor diciéndole que llevaba tiempo intentando tener una cita con él. "¿Tienes muchas citas?", le preguntó el actor. "Sí, ¿Y?" "No sé, creo que no me siento especial". y así fue como empezó un tonteo que nunca acabó.

A aquello le siguieron otros dos minutos de conversación sobre sobacos y un vestido hecho de gomas que finalizó con un brindis por su futura cita y un vídeo viral en internet. De ahí que haya sido la propia periodista quien, tras su nueva interacción con el actor hace unos días, haya colgado el nuevo vídeo en su cuenta de Twitter bajo las palabras "Segunda ronda".

amelia dimoldenberg and andrew garfield interviews are very important to me pic.twitter.com/a3u5o2iTqd — uly (@sairated) January 12, 2023

"¿Es esta la mejor comedia romántica del año?" "Estoy obsesionada con esto en todos los sentidos" o "Creo que esto es lo mejor que he visto nunca" son algunas de las reacciones de los usuarios de la red social, quienes no pueden esperar a volver a ver un nuevo capítulo de esta proclamada "comedia romántica" en la próxima alfombra roja. Incluso la youtuber española Andrea Compton se ha animado a comentar el vídeo para afirmar lo que todos estamos pensando: necesitamos que sean novios.

necesito que seáis novios — Andrea Compton (@andreacompton) January 13, 2023

