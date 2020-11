‘El señor de los anillos’: Sean Astin recuerda lo más doloroso que le dijo nunca Peter Jackson

El año que viene no solo cumple dos décadas Harry Potter y la piedra filosofal (algo que ya ha conducido a que su director Chris Columbus se ponga a recordar batallitas) sino también La comunidad del anillo. Estrenada en 2001, la primera entrega de El señor de los anillos dirigida por Peter Jackson supuso un éxito en taquilla mayúsculo secundado por un gran desempeño en la carrera de premios que entraría en ebullición con El retorno del Rey, pero antes de eso tuvo que ser rodada. Y no fue nada fácil.

El proyecto de Jackson era mastodóntico y hubo de derivar en el rodaje simultáneo de las tres entregas en Nueva Zelanda, donde un amplio reparto entró en contacto con un director mucho más estricto de lo que habría parecido a simple vista. Y es que, según Sean Astin (intérprete de Samsagaz Gamyi) recordaba recientemente, “Peter Jackson es un hombre de pocas palabras. Un tipo muy estoico. Puede ser más elocuente cuando quiere o lo necesita, pero en el día a día, es básicamente un tipo callado. Deja que el trabajo hable por él, y su dirección es muy minimalista. Normalmente se reduce a frases como ‘hagámoslo de nuevo’”.

Astin, a quien pudimos ver recientemente en Stranger Things, recuerda de hecho que el trabajo con Jackson llegó a ciertos puntos desagradables por culpa de su estilo de dirección, cuando el cineasta llegó a decirle “lo más doloroso que le han dicho nunca”. Así lo contaba el intérprete durante una entrevista en el podcast Cinema Blend’s ReelBlend: “Hubo un día que vino, me miró y me dijo ‘simplemente no me he creído eso’. Oh dios, fue como un golpe final de Mortal Kombat. Fue como que perdí todo el pelo de mi cuerpo y mi espinazo se fue con él… pero era cierto. No estaba centrado, simplemente no estaba ahí”.

Astin no aclaró en qué escena pasó esto y reconoce que fue duro, pero también que la brusca indicación de Jackson le ayudó bastante: “Fue brutal, pero él no pretendía que fuera brutal, y aún así fue una perfecta muestra de dirección. Tenía razón y me hizo ser mejor. Me hizo esforzarme más”. La obra de J.R.R. Tolkien, luego de dar pie a una saga magistral que nos dará muchos momentos nostálgicos en 2021, volverá pronto a la pantalla gracias a la nueva serie de El señor de los anillosque prepara Amazon.