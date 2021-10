El secreto del éxito de ‘The Battle at Lake Changjin’, la película que arrasa en la taquilla de China

En 2017, el filme bélico Wolf Warriors II alcanzaba la cifra de 882 millones de dólares de recaudación en la taquilla china (más de 758 millones de euros), obteniendo el récord de película de mayor éxito en este territorio. Cuatro años después, las salas de cine del país asiático han demostrado su fortaleza con los mayores ingresos en todo el mundo, gracias a Hola, mamá, Detective Chinatown 3 y A Writer's Odyssey. Un retorno de los espectadores a las salas de cine, después de los peores momentos de la pandemia.

La última película que se ha unido a este listado es The Battle at Lake Changjin, cuya adaptación de una de las batallas más sangrientas de la Guerra de Corea ha conquistado al mercado cinematográfico oriental. Un largometraje que ha conseguido 769 millones de dólares desde su estreno el pasado 30 de septiembre, como recogen medios como Variety.

El patriotismo chino

The Battle at Lake Changjin partía de un presupuesto de 200 millones- el mayor hasta el momento en el país-, y está rompiendo numerosos récords. Las estimaciones apuntan a que el filme podría alcanzar hasta 843 millones de dólares, situando al largometraje como el segundo que más dinero ha movido en China, y superando así de lejos este fin de semana a las recién estrenadas My People, My Country, Turandot y Saturday Fiction.

La película está dirigida por Chen Kaige (El emperador y el asesino), Dante Lam (Operation Mekong) y Tsui Hark (Siete espadas), tres expertos en el cine de acción. Este relato adapta la batalla del lago Changjin, donde los soldados chinos ganaron a los estadounidenses en plena Guerra de Corea. Un enfrentamiento ocurrido entre el 27 de noviembre y el 24 de diciembre de 1950, en condiciones climatológicas extremas.

¿Pero cuál es realmente el secreto de su victoria? Los 800, Operation Red Sea, Alcantilado rojo... son tan solo algunos de los filmes de mayor difusión en la historia del cine chino. Algo que ha demostrado el gusto de este público por los títulos que implican una dosis de patriotismo en los grandes logros de China en las contiendas. Una senda seguida por Battle at Lake Changjin, que de hecho se estrenaba en la víspera del llamado Día Nacional, y que podría explicar el secreto de su éxito en la taquilla.

En un fin de semana en el que Venom: Habrá matanza y Sin tiempo para morir arrasaban en los cines internacionales, este filme conseguía superar a ambas en el relevante mercado cinematográfico chino, y esto no ha hecho más que comenzar...

