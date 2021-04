El rodaje de ‘The Flash’ con Ezra Miller ha empezado por fin

Es el superhéroe más rápido del mundo, pero también al que más le ha costado tener su película en marcha. The Flash lleva asociado a Ezra Miller dentro del cine desde su presentación en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, que en 2017 dio pie a Liga de la Justicia con este Barry Allen siendo uno de los escasos elementos que no irritó a crítica y público. La película de Zack Snyder (completada por Joss Whedon) fue tan denostada que en Warner/DC perdieron la confianza en una aventura en solitario de este Flash, encaminando el proyecto a un vagabundeo constante del que no paraban de caerse directores. Tras Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa y la dupla de John Francis Daley y Jonathan Goldstein, Andy Muschietti se comprometió a que la película viera la luz.

El director del díptico It contribuyó a paliar las dudas del estudio y The Flash por fin fue evolucionando, al tiempo que confirmaba su adscripción al arco comiqueo The Flashpoint Paradox, con los desbarajustes que eso traería a la ya de por sí endeble continuidad del Universo de DC en cines. Deadline revela ahora que The Flash por fin ha iniciado su rodaje en Londres, confirmando los rumores que situaban el comienzo de la producción en el mes de abril, y mantiene su propósito de llegar a los cines el 4 de noviembre de 2022. Escrita por Christina Hodson, la película llega tras el extra de confianza que ha supuesto el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max.

Film donde, por cierto, volvía a intuirse la facultad de Barry Allen para viajar en el tiempo, que es justo lo que hará en The Flash con el objetivo de evitar el asesinato de su madre. Las andanzas del superhéroe provocará que este se encuentre con dos Batman distintos (los encarnados por Michael Keaton y Ben Affleck) y una Supergirl con los rasgos de Sasha Calle, pero no así con su viejo amigo Cyborg ya que Ray Fisher ha sido apartado de DC tras sus conflictos con Joss Whedon.

La película cuenta en su reparto con Kiersey Clemons como Iris West (interés romántico del protagonista que ya hemos visto en La Liga de la Justicia de Zack Snyder) y con Maribel Verdú y Ron Livingston como los padres de Barry Allen.