El remake en acción real de ‘Hércules’ a cargo de los Russo podría iniciar una franquicia

Vengadores: Endgame significó el aparente adiós de los hermanos Joe y Anthony Russo al Universo Cinematográfico de Marvel, marchándose por la puerta grande con la que acabaría convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. Y sin embargo, parece que ni uno ni otro quieren despedirse de las franquicias, como demuestran sus intentos de elaborar sagas a partir de los proyectos más imprevistos. Primero fue con el éxito de Tyler Rake, producida por ellos para Netflix con la idea de dar pie a varias películas protagonizadas por personajes secundarios… y ahora parece ser el caso de un film que aún no se ha estrenado: su remake en acción real de Hércules para Disney.

Ya sea porque estos hermanos ven cualquier cosa susceptible de ser franquiciada, o porque en la Casa del Ratón temen quedarse pronto sin grandes clásicos animados para imprimirle el toque live action, Hércules podría dar pie a un universo cinematográfico prolongado durante varios años. Es lo que podemos deducir de una reciente entrevista con Joe Russo en el podcast Lights, Camera, Barstool, donde revelaban que el guionista Dave Callaham (responsable del próximo lanzamiento de Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) está a punto de finalizar el primer borrador para esta nueva versión de la clásica historia, aparentemente más distanciada del film animado que otras revisiones.

“El guion llegará en una semana”, explicaba Joe. “Hemos invertido mucho tiempo y cuidado en él. Es una película realmente importante para mí y mis niños, algo que vieron cuando eran jóvenes, y tenemos una conexión emocional muy fuerte con ella”. Hasta el punto de que Russo asegura que durante el planteamiento del proyecto no han dejado de preguntarse qué podría venir después. “Nuestra intención es examinar todo, lo que podamos hacer y construir, qué podremos hacer si esto se expande y nos da diferentes oportunidad para narrarlo. Con Hércules nos preguntamos, ¿podremos seguir adelante, construir un mundo que se extienda más allá de la película?”.

“Y creemos que al público le encantaría, ¿no? Quieren algo realmente guay en lo que quedarse inmersos durante una década, y nuestra misión es darles esa experiencia. ¡Aunque aún es pronto!”. Así de ufano se muestra Joe Russo con el remake de la película de 1997, llegando a plantear que este dé pie a una nueva ristra de films a prolongarse durante casi el mismo tiempo que lleva el MCU entre nosotros. No está claro, por lo demás, si serán finalmente los hermanos Russo quienes dirijan la película, aunque como productores cuentan con el apoyo de Jon Favreau.