El remake de ‘Hellraiser’ tendrá protagonista femenina

La fama de Pinhead como icono del terror está fuera de toda duda, y conserva un potencial inquietante que no ha perdido intensidad por muchas secuelas de derribo que hayan venido acompañando a la Hellraiser fundacional. El que Clive Barker, creador original de la franquicia, cediera los derechos de la historia a Dimension Films, provocó la sucesión de unas continuaciones cada vez más denostadas por los fans, pero este año el asunto empieza a remontar. Para empezar, gracias a que Barker recupera los derechos este 19 de diciembre, coincidiendo con su vinculación a una próxima serie de HBO Max sobre Hellraiser en la que trabaja David Gordon Green… y también con una nueva película en manos de un cineasta tan prometedor como David Bruckner.

Bruckner firmó en 2017 un film tan estimulante como The Ritual, y a lo largo de 2020 ha causado sensación con su nuevo proyecto, The Night House, que llegará a Disney+ en el subcatálogo de Star este 27 de octubre precedido de unas elogiosas críticas. El director británico ha decidido relacionarse con los cenobitas en la siguiente etapa de su carrera, vinculándose como director a un remake que está llamado a revolucionar la franquicia. Y es que Pinhead, en esta ocasión y luego de que fueran tanteados artistas drag como Kade Gottlieb (visto en RuPaul’s Drag Race) o Peaches Christ , va a ser interpretado por una actriz.

Se trata de Jamie Clayton, a quien hemos podido ver en series como Sense8 o The L Word: Generation Q, paralelamente a intervenir con un pequeño papel en The Neon Demon de Nicolas Winding Refn y prestar testimonio en el aclamado documental Disclosure. La propia Clayton ha celebrado la noticia en Twitter, mientras que no está claro si Barker acabará formando parte del equipo de la película. Lo que sí está confirmado es la presencia del productor David S. Goyer, que justo acaba de renovar Fundación a manos de Apple y que en torno a esta nueva Hellraiser ha prometido un remake “bello y aterrador”.

