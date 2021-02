El regreso de Brett Ratner a Hollywood es duramente criticado desde Time’s Up

La Fundación Time’s Up nació en 2018 como respuesta al movimiento MeToo, que durante los meses anteriores había motivado a que muchas voces se alzaran para denunciar los abusos de poder y la violencia machista en Hollywood. La cara más visible de este proceso fue la de Harvey Weinstein, cuyos actos lo han conducido a los tribunales, pero fueron multitud los rostros de la industria en ser señalados. Entre ellos está el del director y productor Brett Ratner, que en octubre de 2017 fue acusado por varias mujeres entre las que se encontraban Olivia Munn (afirmando que el cineasta se había masturbado delante de ella en 2004) y Natasha Henstridge, quien habría sido obligada a practicar sexo oral con él a principios de los 90.

A estas voces pronto se unieron las de Elliot Page o Anna Paquin, combinándose con las medidas legales que emprendió entonces Melanie Kohler, acusando a Ratner de violación. Todo lo cual derivó en que el firmante de Hora punta se mantuviera alejado de los focos de Hollywood desde 2017, pero recientemente ha reaparecido para confirmar su participación en un biopic del dúo de R&B Milli Vanilli producido por Millenium Media. Al poco de que trascendiera la noticia, Time’s Up ha lanzado un comunicado dando cuenta de su descontento, tal y como recoge The Hollywood Reporter. Ratner llevaba sin dirigir un largometraje desde que en 2014 estrenara el Hércules de Dwyane Johnson, y de hecho las acusaciones ya habían motivado que Warner Bros. cortara su relación con él.

“Time’s Up nació del reconocimiento de los abusos sexuales en el lugar de trabajo”, ha declarado Tina Tchen, presidenta del organismo. “No es solo que Ratner nunca reconociera o se disculpara por el daño que causó, sino que además intentó silenciar las voces de las supervivientes, una táctica típica del manual de depredadores. No se puede desaparecer durante un par de años y luego reaparecer como si no hubiera pasado nada. No lo hemos olvidado, y no lo haremos. Y Millenium Media tampoco debería. No hay vuelta atrás”. La fundación lanzaba entonces el hashtag#wewontforgetbrett. No perdonaremos a Brett.

Al parecer, Ratner lleva detrás del biopic de Milli Vanilli desde hace una década, y en este tiempo desaparecido de Hollywood ha encontrado quien se lo financie. El cineasta responsable de películas como El dragón rojo o X-Men: La decisión final no ha hecho otra cosa que negar las acusaciones desde que estas surgieran hace cuatro años, y por el momento no ha respondido a las reclamaciones de Time’s Up.