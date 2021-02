El reboot de ‘Paranormal Activity’ ya tiene director

A mediados del año pasado supimos que Blumhouse planeaba una nueva entrega de Paranormal Activity gracias al entusiasmo de su guionista Christopher Landon. Alguien que, aparte de su trabajo al frente de las dos entregas de Feliz día de tu muerte y la próxima Este cuerpo me sienta de muerte, había escrito cuatro películas de Paranormal Activity incluyendo la que dirigió en 2013, Paranormal Activity: Los señalados. En este caso Landon aseguró no encargarse de dirigir, pero sí adelantó durante una entrevista que estaba “super emocionado” sobre el director que iba a ser anunciado para lo que apuntaba a ser un reboot de la saga.

“No puedo decir quién es porque no me dejan. Pero es maravilloso y creo que la gente se sorprenderá mucho”, dijo entonces. Meses después, The Hollywood Reporter se hace eco de que el elegido es William Eubank, cineasta con tres películas de ciencia ficción a sus espaldas: Love, The Signal y su título más famoso, Underwater, que el año pasado protagonizara Kristen Stewart. Este reboot de Paranormal Activity dispondrá de “herramientas inesperadas”, aunque Landon ya ha aclarado en calidad de guionista que el formato found footage se mantendrá con respecto a las seis entregas anteriores.

Además de Eubank y Landon, a bordo del reboot encontramos a Oren Peli, guionista y director de la película original de 2007 que apenas costó 15.000 dólares, como productor del film junto a, por supuesto, Jason Blum. La nueva Paranormal Activity, aún sin título oficial, tiene fijado su estreno para el 4 de marzo de 2022.