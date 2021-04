El público de los Oscar 2021 no llevará mascarillas mientras la cámara le graba

Steven Soderbergh ha sido una figura fundamental en Hollywood desde que comenzó la crisis del COVID-19. Por su experiencia al dirigir Contagio (film convenientemente redescubierto), el cineasta pasó a liderar un comité que desarrollara medidas para realizar rodajes seguros en tiempos del coronavirus, y la Academia también acabó eligiéndole como uno de los grandes responsables de la próxima ceremonia de los Oscar. Hace unos días, durante una reunión con su equipo y algunos futuros asistentes, Soderbergh dijo enigmáticamente que las mascarillas jugarían “un importante papel en la historia”. No aclaró inmediatamente a qué se refería, pero Variety ya ha tenido acceso a los detalles.

La gala de los Oscar 2021 va a celebrarse de forma física en el edificio de la Union Station de Los Ángeles, con la intención de reducir significativamente la afluencia de público. Así, el evento tendrá capacidad para albergar 170 asistentes luego de una alfombra roja mucho más breve de lo habitual a la que tendrán acceso solo un puñado de medios escogidos. No obstante, lo más llamativo es todo lo tocante a las mascarillas: los asistentes a la gala no tendrán que llevarla mientras la cámara está grabando… pero sí cuando no estén en el aire. En momentos dados como las pausas publicitarias, a los invitados se les ha pedido que sí que las lleven.

Puede sonar estrafalario, pero se debe a que la gala ha sido concebida como una producción cualquiera de cine y televisión, con ausencia de mascarillas en las imágenes que le lleguen al público. El equipo de Soderbergh también ha dictaminado que sea medida la temperatura de los asistentes y que estos aporten tres tests de COVID de los días anteriores a la celebración del evento. La gala tendrá lugar finalmente este 25 de abril, con Nomadland de Chloé Zhao partiendo como favorita.