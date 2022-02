El productor de 'Bohemian Rhapsody' pone en marcha el biopic de Michael Jackson

Tras haber llevado al cine la carrera de Queen y Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, el productor Graham King prepara otro biopic musical sobre una figura aún más emblemática y con muchos puntos oscuros: Michael Jackson.

Según informa IndieWire, la cinta se titulará sencillamente Michael, y contará con un guion de John Logan, autor literario de Gladiator y El aviador. Esto último no deja de tener enjundia, puesto que Jackson se dejó dirigir por Martin Scorsese en un extenso videoclip para su canción Bad (1987).

Además, Michael cuenta con el apoyo de la familia del 'rey del pop', lo cual siembra una duda muy importante. Porque, si bien esto permitirá al filme contar en su banda sonora con la larguísima ristra de éxitos interpretados por Jackson, también podría hacer que el filme esquivara las demandas de abuso sexual a las que el músico hizo frente desde 1993 hasta su muerte en 2009.

La figura de Michael Jackson, ya de por sí objeto de duras críticas durante la vida de la estrella, sufrió un durísimo ataque con el estreno de Leaving Neverland, documental de Channel 4 y HBO que contaba con los testimonios de dos de sus presuntas víctimas. Asimismo, el biopic deberá abordar el dantesco panorama de malos tratos que Jackson soportó en el seno de su familia, así como su época de estrella infantil como miembro de los Jackson 5.

Por lo pronto, las declaraciones de Graham King no hacen esperar un retrato objetivo. "Conocí a la familia Jackson en 1981 y llevar su legado a la gran pantalla me hace sentir humilde", afirma el productor. "Cuando me senté en el Dodger Stadium para ver el Victory Tour, no podía imaginar que, 38 años más tarde, tendría el privilegio de ser parte de esta película".