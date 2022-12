El presupuesto de 'Aquaman and The Lost Kingdom' se ha disparado a más de 200 millones de dólares

No serán los 350 o 400 millones de dólares que se dice que ha costado Avatar: El sentido del agua, auqnue James Cameron ha rodado a la vez esta segunda entrega junto a la tercera, pero las superhéroicas aventuras marinas del rey de Atlantis de Aquaman and The Lost Kingdom, de nuevo protagonizada por Jason Momoa, de nuevo dirigida por James Wan, también parece que han contado con un presupuesto realmente apabullante. Inicialmente rondaba los 160, pero según artículo de Variety el presupuesto se habría disparado hasta los 205.

Y todo ello enmarcado en la actual y drástica política de cambios, reorganización y cancelaciones de Warner Bros. Discovery (la cancelación de Wonder Woman 3 o de la serie Westworld entre lo más reciente) desde que David Zaslav tomó las riendas de la compañía, y con los flamantes fichajes de James Gunn y Peter Zafran para planificar el rumbo que seguirán las producciones de DC Comics tanto en cine como en series, animación y videojuegos en los próximos años.

El abultado coste al que ha llegado ya Aquaman 2 significa que Zaslav ha cortado de paso el grifo a James Wan para disponer de más dinero para añadidos o posibles nuevas escenas para una secuela que está previsto que finalmente llegue a los cines el 22 de diciembre de 2023.

En contraste, por ejemplo, el The Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson habría costado la mitad, unos 100 millones de dólares. Pero, pese a lo arriesgado de la inversión, Aquaman tiene a su favor, o al menos en principio, el pensar que su primera gran aventura cinematográfica, estrenada en 2019, y cuyo presupuesto no fue precisamente menor, de entre 160 y 200 millones, llegó a recaudar 1.148,4 millones de dólares solo en cines.

