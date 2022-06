‘El pequeño Nicolás’ encandila al Festival de Animación de Annecy

El Festival Cine de Animación de Annecy celebrado cada año en la ciudad francesa homónima no suele motivar la atención mediática que despiertan otros eventos como Cannes o demás certámenes consagrados a la acción real. Y no obstante, el recorrido posterior de algunas de sus últimas ganadoras ha conseguido cierta notoriedad al terminar recabando el interés de la Academia de Hollywood. ¿Dónde está mi cuerpo? ganó el Cristal a Mejor largometraje de animación en 2019, siendo en lo sucesivo nominado al Oscar a Mejor película de animación, y lo mismo ocurrió el año pasado con la danesa Flee, presente en este caso en dos categorías más allá de la animada: Documental y Película internacional.

Los precedentes aconsejan, pues, que le prestemos altavoz a lo sucedido en la nueva edición, que acaba de llegar a su fin. Luego de proyectar varias películas de todas partes del mundo y realizar anuncios muy potentes (ya fuera a través de Netflix, Disney o Warner), Deadline se hace eco de que el reconocimiento a Mejor película del festival ha ido a parar a Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? Es decir, a la adaptación al famoso personaje creado por René Goscinny y Jean-Jacques Sempé, que aparecen en el film. Esta versión animada (cuyo título podría traducirse como '¿A qué esperamos para ser felices?') de El pequeño Nicolás viene a reparar el recuerdo de la adaptación live action que dirigió Laurent Tirard en 2009, y que no recibió grandes aplausos.

Dirigen Amadine Fredon y Benjamin Massoubre, al frente de un palmarés donde destaca el Premio del jurado para Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Ughetto. La adaptación del relato de Haruki Murakami por título Sauce ciego, mujer dormida también ha obtenido una distinción del Jurado junto a la película letona My Love Affair with Marriage. Cabe destacar igualmente el Cristal a Mejor cortometraje para Amok de Balázs Turai, y el reconocimiento a Mejor especial televisivo para la antología La casa, disponible en el catálogo de Netflix.

