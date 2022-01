El peor merchandising de 'The Batman' ya está aquí, y es una pizza

Como es habitual con los blockbusters, el lanzamiento de The Batman se ve precedido por el de multitud de productos licenciados que aspiran a hacer caja gracias a la película de Matt Reeves. Y, como suele ser habitual, algunos de esos productos dan vergüenza ajena. Lo novedoso, en esta ocasión, es que una de esas piezas de merchandising es una pizza.

Los medios estadounidenses, como ScreenRant, están choteándose a base de bien de este producto lanzado por la cadena Little Caesar's, que no tiene nada que ver con el clásico del noir, pero sí con la comida rápida italiana. En concreto, se trata de un 'crazy calzony' (especialidad de la casa que hibrida el 'calzone' con la pizza de toda la vida) cuya forma emula a la del símbolo del Hombre Murciélago… o eso se supone, porque no se le parece ni por asomo.

La pizza presuntamente similar al símbolo de Batman. Cinemanía

Estética aparte, es probable que haya fans del Caballero Oscuro (y de Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano y el resto del reparto) dispuestos a gastarse los casi ocho dólares que cuesta el invento. Algo que no se deberá a su receta a base de pepperoni, ajo, mozzarella y parmesano, sino más bien a que los compradores entrarán en un sorteo para asistir a la premiere de The Batman en Los Ángeles.

Así pues, si Little Caesar's decidió la forma de su nuevo 'bat-plato' para ganarse titulares en la prensa y promocionar su invento, la estratagema les ha salido mejor que bien.