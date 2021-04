El nuevo musical de John Carney (‘Sing Street’) se inspira en George Gershwin y lo produce Scorsese

John Carney siempre le ha guardado una fidelidad especial al género musical. Así lo atestigua la producción consecutiva de Once, Begin Again y Sing Street, aunque en 2019 probara de repente a hacer algo nuevo con la serie de Amazon Modern Love, que obtuvo críticas desiguales. Un par de años después, el cineasta irlandés ha decidido volver a su género fetiche con un proyecto que sobre el papel no podría pintar mejor: su título es Fascinating Rhythm y está inspirado en la obra del compositor de música clásica y jazz George Gershwin. Eso sí, no se trata de un biopic, sino de algo mucho más poético y relacionado con la ciudad de Nueva York.

Gershwin nació en Brooklyn, pero ha sido el cine el principal responsable de que su música se relacione indeleblemente con la ciudad. Más allá de la fama que acogió su obra Un americano en París (llevada al cine por Vincente Minnelli), Woody Allen asoció para siempre en Manhattan las imágenes del skyline neoyorquino con su pieza más conocida, Rhapsody in Blue: la misma que fue empleada en Fantasia 2000 para uno de sus mejores cortometrajes, aquél que narraba el día a día en la urbe. Con todo este background a las espaldas, Fascinating Rhythm solo podría girar en torno a Nueva York, y de hecho en su sinopsis leemos sobre una joven que emprende un viaje mágico entre el pasado y el presente de la ciudad.

¿Y quién está también muy enamorado de Nueva York? Pues Martin Scorsese, que dirigió recientemente con Fran Lebowitz la miniserie Supongamos que Nueva York es una ciudad. El prestigioso cineasta no ha podido resistirse a los encantos del proyecto de Carney y según recoge Variety se va a encargar de producirlo junto a otro gran nombre como Irvin Winkler: legendario productor de Rocky o de algunos títulos del propio Scorsese como Toro salvaje y Uno de los nuestros. Carney está coescribiendo el guion junto a Chris Cluess, y por el momento no ha fichado a ningún actor o actriz para que engrose su reparto.