El motivo por el que los actores y las actrices abandonan Twitter

Cada vez es más habitual que al hacer búsquedas de nuestros actores y actrices favoritos en las redes sociales estos tengan presencia en Instagram, pero no en Twitter. Con mucha suerte, algunos mantienen sus cuentas, aunque se encuentren en condiciones de semi abandono. Un fuga de las estrellas progresiva desde hace unos cuantos años y cuyo motivo encontramos en las constantes controversias.

El fulgor descontrolado de los debates en Twitter es una constante en la red social, donde los trending topics pueden ser nuestros mejores aliados o el alojamiento de una horda de haters. Algunas pequeñas comunidades como la cinéfila han encontrado un lugar destacable en esta red, pero no todos se han sentido igual de bien acogidos.

De Millie Bobby Brown a Daisy Ridley, pasando por James Franco o Alec Baldwin, son numerosas las estrellas que al pronunciarse sobre un determinado asunto de actualidad se han metido en problemas, despertando la ira sin parangón de los presentes. Algo de lo que tampoco se han librado intérpretes patrios como Omar Ayuso (Élite) o directores y guionistas como Los Javis (Veneno).

La importancia de la salud mental

Las chanzas de los tuiteros amparados bajo la invisibilidad de perfiles falsos han puesto al límites a personalidades como Zelda, la hija de Robin Williams, quien en 2014 cerraba su cuenta agobiada por las burlas sobre la muerte de su padre. Sin embargo, esta acabaría regresando a la red social, que pese a sus enormes defectos continúa enganchando a los usuarios. No obstante, esta es tan solo la punta del iceberg de muchos profesionales del sector cinematográfico que decidieron dejar Twitter.

Daisy Ridley en 'Star Wars' Cinemanía

Daisy Ridley: “He conseguido separar bien mi vida personal de mi vida profesional, en parte probablemente porque no estoy en las redes sociales". La actriz de Star Wars abandonó Twitter e Instagram en 2016 después de los constantes ataques por parte del fandom. "Las estadísticas que las vinculan con la ansiedad son aterradoras. Tengo amigos completamente adictos a su teléfono que han sufrido este problema”.

James Franco como James Dean TNT

James Franco: el actor dejaba Twitter en 2011 acosado por las compañías con las que trabajaba. "Se acabaron las redes sociales. Yo creía que esta era mi Twitter y podía hacer lo que quisiera, pero ciertas compañías con las que trabajo contactaron conmigo (para hablar) sobre lo que escribí".

Millie Bobby Brown en 'Stranger Things' Cinemanía

Millie Bobby Brown: la joven abandonaba en 2018 Twitter después de que un meme suyo fuera utilizado para acusarla de homófoba, algo que no gustó nada a la actriz de Stranger Things. En este momento, su cuenta está activada de nuevo, pero tan solo ha tuiteado un par de comentarios estos años.

Will Poulter en 'Black Mirror: Bandersnatch' Cinemanía

Will Poulter:" A la luz de mis experiencias recientes, elijo dar un paso atrás, en cierto modo, de Twitter", confirmaba el protagonista de Black Mirror: Bandersnatch en 2019, quien regresaba posteriormente con un perfil bajo. "Como todos sabemos, hay un equilibrio que se debe lograr en nuestros compromisos con las redes sociales. Hay aspectos positivos para disfrutar y negativos inevitables que es mejor evitar. Es un equilibrio con el que he luchado por un tiempo y en interés de mi salud. Siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales ".

Kelly Marie Tran en la saga 'Star Wars' Cinemanía

Kelly Marie Tran: la actriz de Star Wars es probablemente una de las que más ha sufrido la ira de los fans de una galaxia muy, muy lejana en las redes sociales. "Vivimos en un mundo en el que somos constantemente bombardeados con tantos estímulos y no somos conscientes de las formas en las que nos afecta. Sabía que lo más importante era proteger mi salud mental y hacer un espacio donde sentía que podía volver a crear y donde podía volver a ser artista, que por un tiempo no supe si podría hacerlo de nuevo".

Stephen Fry en 'V de Vendetta' Cinemanía

Stephen Fry: el actor de V de Vendetta decidía dejar también las redes sociales ante el agobio constante del feedback negativo de los seguidores. "La piscina está estancada. Está espumosa, con maleza y llena de vidrios rotos, piedras afiladas y basura viscosa. Si no te vigilas, con cada movimiento terminarás cortado, roto, magullado o confundido. Incluso si superas las rocas afiladas, pronto sentirás que hay demasiadas", señalaba un metafórico intérprete.

De igual forma, James Wan por las críticas de Aquaman, Ruby Rose por las de Batwoman o Alec Baldwin tras una broma sobre el acento Gillian Anderson en The Crown decidieron dejar en algún momento Twitter. Una misma senda que siguieron para siempre (o momentáneamente) la showrunner de The Wicther Lauren Hissrich, el guionista de Watchmen Damon Lindelof, el director de Doctor Strange Scott Derrickson ("Twitter es el infierno") o actores como Simon Pegg, Michael Rooker, Hayley Atwell, Louis C.K. o Demi Lovato, entre otros muchos.

Twitter España no se libra

"Que haya críticas en las redes no es ninguna novedad, por todo. Yo me he encontrado en un momento de mi vida en el que voy a comprar el pan y hay críticas hasta por eso", señalaba Javier Calvo a finales de junio en su visita a El Hormiguero. Aunque su pareja y colaborador habitual, Javier Ambrossi, trasladaba la responsabilidad a los medios de comunicación por este hecho, Calvo incidía en la relevancia del papel de cada uno en las redes sociales.

"También es mi responsabilidad por poner un tuit diciendo 'me estáis criticando'. Yo tampoco tengo que escucharlo y hacerlo más grande". La cuenta de Calvo era deshabilitada de Twitter ante el estreno de Drag Race España (programa del que es jurado), y señalaba lo bien que se sentía en ese momento de no poder acceder a su cuenta. Pese a todo, ambos continúan siendo muy activos en Instagram.

Uno de los últimos actores en abandonar Twitter era Omar Ayuso (Élite), quien pedía a los seguidores que por la distancia de seguridad fueran más cuidadosos y entraba en conflicto con otros intérpretes españoles. Harto de la "polémica absurda" que enfadaba al actor, este abandonabaa la red social.

¿Por qué no abandonan Instagram?

¿Significa esto que en Instagram no hay críticas? Ni mucho menos. Las denuncias recientes de Candela Peña sobre las amenazas de muerte a su hijo o la controversia que acusaba a Paco León y Cecilia Suárez de racistas demuestran lo contrario. Algunas estrellas como Michaela Coel (Podría destruirte) o Daisy Ridley (Star Wars) abandonaban también esta red social hastiadas por las constantes polémicas. Sin embargo, el funcionamiento entre ambas redes sociales es muy diferente...

En el caso de Instagram, los contenidos publicitarios y la presencia de las marcas es mucho más destacable y evidente. Una red en la que muchos intérpretes se convierten en influencers improvisados, que promocionan diversos poductos de compañías a cambio de altas cifras monetarias. Una oportunidad para también promover sus propia imagen y sus proyectos audiovisuales. Además, las opciones de la propia aplicación permiten la posibilidad de no recibir mensajes directos, lo que facilita el bloqueo de los mensajes destructivos.

De igual forma, los actores y actrices no se ven obligados a pronunciarse sobre todos los temas de actualidad, para esquivar los comentarios negativos por la ausencia de una opinión. Uno de los mayores problemas al hablar sobre temas que desconocen y que provocan que acaben metiendo la pata. Esto no significa que no promuevan sus compromisos sociales como el feminismo, el colectivo LGTBI o los grupos desfavorecidos, sino que tienen la opción de ser selectivos. Sea como fuere, Instagram ha conseguido alojar a las estrellas de Hollywood y las patrias, quienes disfrutan ahora mismo de la red social. ¿Conseguirá Twitter recuperar su gloria inicial algún día?

