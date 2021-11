El mensaje de Ryan Reynolds a Blake Lively por su debut como directora junto a Taylor Swift

Taylor Swift está haciendo ruido estos días en las redes sociales con la promoción del relanzamiento de su disco Red, para el que ha regrabado sus canciones después de los conflictos de los derechos causados por el productor Scoot Braun. Después del estreno del cortometraje All Too Well, en el que dejaba en evidencia a Jake Gyllenhaal, la cantante ha estrenado el videoclip de su tema I Bet You Think About Me, dirigido por una de sus grandes amigas: Blake Lively.

Este lanzamiento supone el debut como cineasta de la estadounidense, quien hasta el momento había sido conocida por sus interpretaciones en la serie Gossip Girl o en filmes como Infierno azul o Un pequeño favor. Lively también es una de las atrices más queridas por sus troleos constantes con su marido (el actor Ryan Reynolds) a través de las redes sociales. Ahora, el canadiense ha dejado de lado su vena más cómica para mostrar el orgullo que siente ante el nuevo trabajo de su mujer.

"Estoy tan orgulloso e indescriptiblemente feliz por esto ahora mismo", ha señalado Reynolds a través de una storie de su cuenta de Instagram, donde ha compartido el enlace al videoclip.

Instagram de Ryan Reynolds Cinemanía

Lively no ha tenido nada fácil plasmar las ideas de esta nueva pieza audiovisual, donde su gran amiga Swift dejaba un nuevo recado a otro de sus ex novios: Conor Kennedy. ¿Será este el comienzo de una fructífera carrera como directora?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.