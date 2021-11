El mejor cine europeo se exhibe en el Festival de Sevilla. Películas destacadas y homenajeados

225 películas se proyectarán en la 18º edición del Festival de Sevilla dedicado al cine europeo que empieza este viernes 5 de noviembre y terminará el sábado 13. Destacan los argumentos y temáticas de denuncia o comprometidas con la realidad actual, pero sin dejar de lado las historias que miran hacia el pasado.

Para la inauguración se ha elegido París, Distrito 13 de Jacques Audiard. La razón para abrir la programación oficial con esta primicia en España del filme del francés está en "el espíritu optimista que tiene la película", en palabras de José Luis Cienfuegos, director del certamen. Y lo hace recurriendo a tres historias multiculturales basadas en el novelista gráfico Adrian Tomine. En cuanto a la gala de clausura, se proyectará uno de los títulos más esperados, Belfast de Kenneth Branagh.

A por el Giraldillo de Oro

En la Sección Oficial habrá 21 títulos a concurso, más otros cuatro fuera de competición, y que se augura como una de las más potentes de los últimos años.

'¿Qué vemos cuando miramos al cielo?' German Film

Tendremos lo más reciente de autores reconocidos como el israelí Nadav Lapid con Ahed's Knee, la francesa Mia Hansen-Løve con La isla de Bergman, la británica Andrea Arnold con Vaca, el italiano Nanni Moretti con Tres pisos e incluso el tailandés Apichatpong Weerasethakul en la coproducción Memoria que protagoniza Tilda Swinton.

Junto a ellos el austriaco Sebastian Meise con su segundo largometraje, Great Freedom, Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada en Cannes; el neoyorquino afincado en Italia Jonas Carpignano con Para Chiara; el alemán Dominik Graf con Fabian. Going to the Dogs; el georgiano Aleksandre Koberidze con la poética ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, premio FIPRESCI de la crítica en la Berlinale; o el francés Arthur Harari con la aclamada Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, un biopic protagonizado por actores japoneses y ambientada en Filipinas.

90 producciones españolas

Entre propias y coproducciones. Y de ellas 15 son estrenos mundiales. En la Sección Oficial competirán cuatro títulos: Costa Brava, Líbano de Mounia Akl, el drama definido como Las vírgenes suicidas en la era de Instagram Las gentiles de Santi Amodeo, el repaso a los encuentros y desencuentros amorosos de ¿Qué hicimos mal? de Liliana Torres, y la más marciana de todas, Espíritu sagrado, debut en el largometraje de Chema García Ibarra.

'Espíritu sagrado' Jaibo Films

Fuera de competición se proyectará Alegría dirigida por Violeta Salama y El amor en su lugar de Rodrigo Cortés.

En otras secciones también estarán presentes la premiada El vientre del mar de Agustí Villaronga, mejor película española en el Festival de Málaga; además de Pan de limón con semillas de amapola del sevillano Benito Zambrano o La hija del almeriense Manuel Martín Cuenca. Y la mirada también puesta en las sorpresas que nos pueda deparar la sección Panorama Andaluz, con diez obras seleccionadas.

Premios del público y eventos

La sección Nuevas Olas volverá a ofrecer los trabajos más originales sobre todo de jóvenes talentos, Revoluciones Permanentes las películas más rompedoras e Historias Extraordinarias brindará la oportunidad a los espectadores de conceder el Premio del Público. En esta edición con nueve películas seleccionadas.

Noomi Rapace en 'Lamb' Vértigo Films

En la Selección EFA (European Film Academy) también habrá Premio del Público, y en esta edición se podrá elegir entre 15 de los títulos preseleccionados a los premios del cine europeo como The Innocents del noruego Eskil Vogt o Lamb del finlandés Valdimar Johannsson (premiada en Sitges).

Y para el martes 9 de noviembre habrá la oportunidad de asistir a la proyección de una de las grandes obras maestras del cine como es La pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer, con música en directo del órgano del Hospital de Los Venerables de la Fundación Focus, a cargo del organista Juan de la Rubia, especializado en la improvisación sobre películas de cine mudo.

Daniel Brühl y Emmanuelle Béart homenajeados

Se espera a más de 500 invitados, y uno de ellos será el actor hispano-alemán Daniel Brühl para recoger, el viernes día 12, el Premio Ciudad de Sevilla en un acto en el que se proyectará su debut en la dirección. La puerta de al lado. Una reflexión sobre la condición de celebridad en formato de comedia negra e inesperado thriller.

Daniel Brühl en una primicia en Berlín, 2019 GTRES

También distinguida con el Premio Ciudad de Sevilla estará Emmanuelle Béart. Se correspondería con el del pasado año, pero por entonces la situación sanitaria impidió que la actriz francesa pudiera recoger el galardón. La entrega tendrá lugar en la gala de inauguración.

Y la cineasta húngara Ildikó Enyedi, premiada en 2017 con el Oso de Oro de Berlín por En cuerpo y alma, será recompensada con el Premio Honorífico del Festival, creado este mismo año. También será en la inauguración, el jueves 5, y al día siguiente presentará su nueva película, Historia de mi mujer.

CUATRO DE LAS IMPRESCINDIBLES

'Ali & Ava' de Clio Barnard

'Ali & Ava' Avalon

Una pareja de mediana edad, residente de un barrio obrero, encontrará sin proponérselo una segunda oportunidad en el amor. A su paso por Toronto la película de la directora británica cosechó muy buenas críticas, además de destacar por las canciones de la banda sonora. A Ali le apasiona el punk, soul y música electrónica, mientras que Ava es una apasionada del folk. Se proyecta en la Sección Oficial. En España aún no tiene fecha de estreno, pero será distribuida por Avalon.

'Belfast' de Kenneth Branagh

'Belfast' Universal

El cineasta británico nos lleva a sus recuerdos de infancia, en blanco y negro y en la Irlanda de los años 60. En Toronto gustó tanto que se hizo con el Premio del Público, y se espera que le caigan unas cuantas nominaciones en los Oscar. Su reparto también es irresistible con Judi Dench, Ciarán Hinds o Jamie Dornan. Será la película de clausura y en la Sección Oficial fuera de competición. Estreno previsto: 7 de enero 2022 (Universal).

'El amor en su lugar' de Rodrigo Cortés

'El amor en su lugar' Nostromo Pictures

Un grupo de artistas organiza un musical teatral pese a las pésimas circunstancias, en la Varsovia sacudida por el nazismo. El director gallego, conocido por Buried o Luces rojas, se basa en hechos reales para ofrecernos una sentida propuesta muy distinta del cine al que nos tiene acostumbrados. Se rodó con intérpretes ingleses, irlandeses, italianos, daneses y suecos. Sección Oficial fuera de Competición. Estreno previsto: 7 de diciembre (A Contracorriente Films).

'Fabian: Going to the Dogs' de Dominik Graf

'Fabian. The Going to the Dogs' Lupa Film

El romance entre un joven escritor y una aspirante a actriz en el turbulento Berlín de 1931. En la Berlinale fue recibida con reseñas entusiastas, destacando sus interpretaciones, y su estimulante puesta en escena. En los premios Lola del cine alemán obtuvo 11 nominaciones y logró llevarse tres, entre ellos el de segunda mejor película. Aún sin distribución.