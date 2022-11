El mejor cine europeo se cita en el Festival de Sevilla 2022: fechas y películas destacadas

Más de 200 películas con el mejor cine de autor que se hace en Europa, desde los estrenos a películas ya consagradas, pasando por el recuerdo a los clásicos, conforma la intensa programación de las nueve jornadas de la 19ª edición del Festival de Sevilla (SEFF en sus siglas internacionales en inglés) que empieza este viernes 4 de noviembre y se clausurará el sábado 12.

La encargada de inaugurar el certamen de la capital hispalense será Los hijos de los otros de la directora y guionista francesa Rebecca Zlotowski, presentada en la Mostra de Venecia y que narra, con tanta simplicidad como maestría, una historia sobre los misterios de los vínculos afectivos. Concretamente, sobre cómo ganarse el cariño de una niña de 4 años. Rachel (Virginie Effira) es una profesora que a sus 40 años vuelve a conocer el amor. Su pareja es padre de una niña y ella deberá a aprender a afrontar su nuevo papel de madrastra.

La película de Zlotowski, junto a diecinueve más, forma parte de una potente Sección Oficial a concurso en la que se podrá ver lo más reciente de cineastas como la francesa Valeria Bruni Tedeschi con Les amandiers (Forever Young) o el ruso Aleksandr Sokúrov presentando Fairytale, además de dos largometrajes de animación en esta pugna por el Giraldillo de Oro: Le pharaon, le sauvage & la princesse del francés Michel Ocelot y, desde Letonia, My Love Affair with Marriage. Y a pesar de las dificultades de una selección a priori, desde Cinemanía apostamos desde ya por otro buen puñado de títulos muy a tener en cuenta.

Sección oficial

Close del belga Lukas Dhont, centrado en dos preadolescentes de 13 años, podría ser una historia más sobre el clásico tema del paso de la niñez a la edad adulta, de la inocencia de la amistad a pensar en deseos sexuales o sobre cómo adaptarse a los parámetros de lo que los demás quieren o está socialmente aceptado. Sin embargo, narrada con una extrema sensibilidad, y con un gran trabajo actoral de sus dos jóvenes protagonistas (Eden Dambrine y Gustav De Waele), lo nuevo del director de Girl puede ser uno de los filmes del certamen. No por casualidad ya se hizo con el Premio del Jurado en Cannes y representará a Bélgica en los Oscar.

'Close' de Lukas Dhont Versus Production

Sobresalen además dos thrillers inusuales. El del director iraní nacionalizado danés Ali Abbasi con Holy Spider, basado en el caso real de un asesino en serie de prostitutas hace dos décadas. Es la candidata por Dinamarca para representarla en los Oscar y ganó el premio a la mejor actriz en Cannes, distinción que recayó en Zar Amir-Ebrahimi por su interpretación de una periodista y los obstáculos con los que se encuentra al investigar el caso. La otra propuesta es When The Waves Are Gone, producción europea dirigida por el premiado cineasta filipino Lav Díaz (ganador, por ejemplo, del León de Oro de Venecia en 2016 por The Woman Who Left), dotado de una imponente estética en blanco y negro para enmarcar un relato de amistad y venganza.

Tampoco pasarán desapercibidas Saint Omer de Alice Diop, el premiado debut en Venecia de la representante de Francia a los Oscar, de la misma manera que Sonne de la cineasta iraquí-austriaca Kurdwin Ayub, mejor ópera prima en la Berlinale. También tendremos Scarlet (L'envol), lo nuevo del italiano Pietro Marcello, Leonora Addio de Paolo Taviani o The Eternal Daughter de la británica Joanna Hogg y protagonizada por Tilda Swinton.

En la sección oficial estarán también dos largometrajes españoles, Siete jereles de Pedro G. Romero y Gonzalo García Pelayo, continuación del documental Siete Sevillas; y la coproducción Matadero dirigida por el argentino, residente en Barcelona, Santiago Fillol para narrar una cruenta lucha de clases en la Argentina de 1974.

Las Nuevas Olas

No ha cesado de cosechar elogios a su paso por otros certámenes y puede ser uno de los títulos del festival. Aftersun de la británica Charlotte Wells ofrece una particular visión de las relaciones paterno-filiales a través de una muchacha de once años y su joven padre durante unas vacaciones que pasaron juntos en los años 90 en Turquía. Se proyecta en la otra sección más identificativa del Festival de Sevilla como es la de Las Nuevas Olas, recopilando el cine más arriesgado procedente tanto de prometedores talentos o reputados veteranos.

'Aftersun' de Charlotte Wells BBC Film

Confirmando el excelente estado de forma de la cinematografía portuguesa, una buena muestra será Nação Valente de Carlos Conceição. También se podrá ver Safe Place del croata Juraj Lerotić en torno al tabú del suicidio, un viaje en busca de las propias raíces en Return to Seoul del franco-camboyano Davy Chou, las indagaciones sobre la identidad sexual de Skin Deep del alemán Alex Schaad o The March of Rome en torno al auge del fascismo y el ascenso al poder de Mussolini realizado por el incombustible divulgador Mark Cousins, el autor de la celebrada serie La historia del cine: Una odisea.

Abundante, además, la representación española con 21 paraíso de Néstor Ruiz Medina, H de Carlos Pardo Ros, el thriller Inmotep de Julián Génisson, La mala familia de Nacho A. Villar y Luis Rojo, Los saldos de Raúl Capdevila Murillo, Sóc vertical, però m´agradaria ser horitzontal de María Antón Cabot y Un día Lobo López, documental de Alejandro Salgado dedicado a la controvertida figura de Kiko Veneno.

Otras claves del festival

En la selección dedicada a proyectar títulos destacados nominados a los Premios del Cine Europeo encontraremos la vencedora de Cannes, El triángulo de la tristeza del sueco Ruben Östlund, o el intenso nuevo thriller de Rodrigo Sorogoyen As bestas que ha causado sensación a su paso por San Sebastián y Sitges.

'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen A Contracorriente Films

Y, repartidas entre las distintas secciones, nueve de las películas candidatas por su respectivos países al Oscar a la mejor película internacional. Además de las citadas Holy Spider, Closer, Saint Omer, Return to Seoul o Safe Place, cabe añadir EO del veterano Jerzy Skolimowski (Polonia), Corsage de Marie Kreutzer (Austria), Mediterranean Fever de Maha Haj (Palestina) y Plan 75 de Chie Hayakawa (Japón).

Naturalmente, al cine español se le dará una especial relevancia. Así, por ejemplo, en Eventos especiales se proyectará la controvertida La piedad de Eduardo Casanova, y en Historias Extraordinarias el largometraje de animación Los demonios de barro, una coproducción dirigida por Nuno Beato, además del apartado Panorama andaluz con lo más reciente de la cinematografía local en cuanto a largometrajes y cortos.

Seis películas, de entre ellas cinco de animación, integran la selección de Cine familiar, como las españolas Las vacaciones de Yoko de Juan José Elordi o Reyes contra Santa de Paco Caballero. Y en el recuerdo de los clásicos, títulos como The Ear (Ucho) de de 1970 y dirigida por el checo Karel Kachyňa o el psicodrama The Long Farewell de 1971, obra del ruso Kira Muratova.

Y una de las grandes novedades de esta edición. Cineastas como Álex de la Iglesia, Juan Antonio Bayona, Elena López Riera, Alexandr Sokurov, Michel Ocelot o Signe Baumane formarán parte del ciclo Voces esenciales, jornadas de foros y encuentros con el público para debatir sobre el presente y el futuro del cine europeo.

