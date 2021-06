El marido de Scarlett Johansson no quiso ayudarla a ensayar para 'Viuda Negra' por miedo a spoilers

La semana que viene nos volveremos a reencontrar con el universo cinematográfico marvelita tras casi dos años de sequía a causa de la pandemia. Afortunadamente, Disney+ nos ha hecho la espera más llevadera con Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki, las tres primeras series de Marvel Studios que han demostrado que los héroes de la Casa de las Ideas brillan igual (o más) en televisión.

Sea como fuere, el 9 de julio se estrena Viuda Negra (tanto en cines como en Disney+ Premium), la esperada película en solitario de Natasha Romanoff, que ahondará en el pasado de la espía a la que da vida Scarlett Johansson.

En una entrevista para Comic Book, la actriz ha desvelado ahora que pidió ayuda a su marido, el cómico de SNL Colin Jost, para ensayar el guion de Viuda Negra, pero que este se negó para evitar spoilers del filme. "No le gusta ningún spoiler, así que no puedo contarle nada", ha asegurado: "Y ni siquiera fisgonea. Cuando estábamos rodando el filme en Londres, Colin también estaba ahí haciendo Tom y Jerry, lo que fue genial porque estuvimos juntos en la misma ciudad durante mucho tiempo, algo que es difícil".

"Si yo estaba en medio de una secuencia de acción o lo que sea... Él no quería saber nada de eso. Nada de detalles", ha seguido explicando: "Por supuesto que quiere saber: '¿Qué tal el día?'. Pero tan pronto cambiábamos a '¿Puedes leer la escena conmigo?', me respondía: '¿Voy a leer algún spoiler?'. Quería saber si había spoilers antes de que leyéramos el guion juntos. ¿Te lo puedes creer?". Parece que Jost es fan del Universo Marvel y quería evitar saber qué iba a pasar en la película a toda costa.

Ambientada tras lo acontecido en Capitán América: Civil War, Viuda Negra explorará la vida de la espía protagonista, con Cate Shortland (Lore) como directora y el guion de Eric Pearson (Thor: Ragnarok). La producción también cuenta con Florence Pugh como Yelena Belova (posible nueva Viuda Negra del MCU), David Harbour en la piel de Alexei Shostakov y Rachel Weisz como Melina Vostokoff.

Viuda Negra será la primera película marvelita en llegar a las salas tras la pandemia, pero no vendrá sola: este año veremos en los cines Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (3 de septiembre), Eternals (5 de noviembre) y Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre).

Viuda Negra se estrena el 9 de julio en cines y Disney+ Premium.