El Macbeth de Joel Coen, con Frances McDormand y Denzel Washington, se presentará en el Festival de Nueva York

Desde que debutaron juntos con Sangre fácil en 1984, solo estará uno de los hermanos Coen, Joel, y esta incursión en solitario dirigiendo y adaptando el guion, también en labores de producción y rodeado de buena parte de su equipo técnico habitual, será nada menos que su particular versión de la más célebre de las obras de Shakespeare. The Tragedy of Macbeth cuenta además con una pareja protagonista de excepción, Frances McDormand y Denzel Washington.

Y ¿cómo le habrá quedado? La pregunta se desvelará a partir del viernes 24 de septiembre porque es la película seleccionada para inaugurar la 59ª edición del Festival de Cine de Nueva York. La actriz ganadora del Oscar en tres ocasiones y esposa del director aseguró en una entrevista para Film Stage, en abril del pasado año, que Joel había abordado la historia prácticamente como si se tratara de un thriller, "una auténtica carrera a contrarreloj", y destacó la importancia de la edad de los personajes, pues los dos intérpretes principales superan los sesenta años.

"Ambos, Denzel (Washington) y yo somos más mayores de lo que es frecuente en los repartos de la obra. Somos posmenopáusicos, no estamos en edad de procrear. Así que esto pondrá una presión añadida a su ambición por poseer la corona. Creo que la distinción más importante es que se trata de su última oportunidad para la gloria", matizó al respecto Frances McDormand.

La organización del certamen no solo se ha mostrado encantada de poder ofrecer la primicia mundial, también ha calificado la película de Joel Coen como "una obra con fuertes claroscuros y una furia hechizadora".

Producida por Apple y A24, una de las compañías abanderadas del cine independiente norteamericano actual, la intención es que llegue a los cines el próximo otoño y después, a inicios del año que viene, haría lo propio en la plataforma de Apple TV+.

Y, ¿por qué no está Ethan en el proyecto? Como respuesta, de momento solo tenemos un escueto mensaje. Simplemente "no estaba interesado".

