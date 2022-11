El llamativo cambio de nombre de Rainn Wilson para concienciar sobre la crisis climática

Rainn Wilson es noticia y, por una vez, no tiene nada que ver con alguna excentricidad de Dwight Schrute, su inolvidable personaje en The Office. Tal y como recoge The Hollywood Reporter, el actor ha decidido cambiarse el nombre para concienciar sobre la crisis climática y sus consecuencias en el Ártico, donde las temperaturas aumentan cada vez más rápido debido al calentamiento global.

Aprovechando la cumbre del clima COP27 que se celebra esta semana en Egipto, el intérprete ha asegurado que a partir de ahora se llamará Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson, un juego de palabras con su nombre real y lo que se traduciría como 'Invierno de precipitaciones y ola de calor extrema'.

"Con la ayuda de mis amigos científicos en Arctic Basecamp, he cambiado mi nombre por el de Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson", ha asegurado: "No es una broma, voy tan en serio como el deshielo del Ártico, que amplía los riesgos globales, incluyendo los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo".

Cabe destacar que Wilson es miembro del comité detrás de Arctic Basecamp, un grupo de expertos en el Ártico. Tal y como ha explicado, su objetivo con esta iniciativa es "atraer la atención a este problema creciente": "Necesitamos que los líderes mundiales en la COP27 tomen nota y hagan algo. El Ártico está perdiendo millones de litros por segundo, y aún así este problema no consigue hacerse un nombre, así que tendremos que dárselo nosotros".

"Con los líderes mundiales y los expertos en climatología en la COP27, tenemos que destacar que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico", ha insistido Gail Whiteman, fundador de Arctic Basecamp: "Estoy muy agradecido al colaborador de Arctic Basecamp, quien ha cambiado su nombre por Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson, por ayudarnos a avisar a la gente de todo el mundo del impacto global debido al deshielo del Ártico".

Además de su labor en Arctic Basecamp, Wilson sigue compaginando proyectos en cine y televisión. Desde que se despidiera de The Office, lo hemos visto en Megalodón (2018) o la serie Utopia (2020), y este año estrena el biopic Weird: The Al Yankovic Story, con Daniel Radcliffe en la piel del legendario cómico norteamericano Weird Al' Yankovic.

